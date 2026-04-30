Ricardo Reyes, reconocido con la Antena de Plata

Pablo Sánchez 30 ABR 2026 - 15:44h.

Manu Carreño expone el mal síntoma del Sevilla pese a un halo de luz por la salvación: "No es muy malo"

32ª edición de estos premios

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Ricardo Reyes, compañero de ElDesmarque de Mediaset, ha sido premiado con las Antenas de Plata en su 32ª edición. Su incansable labor en el medio han sido el motivo que le ha llevado a lograr este reconocimiento para el cual ya hay fecha y hora determinada.

Manu Carreño, durante ElDesmarque, tuvo unas palabras de reconocimiento para Ricardo Reyes. "Enhorabuena a nuestro compañero, galardonado por la Antena de Plata por su trabajo en ElDesmarque y en Mediaset. Enhorabuena a Ricardo".

La fecha de las Antenas de Plata

Tal y como detalla la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, la entrega de esta 32ª edición de las Antenas de Plata tendrá lugar en la gala que se celebrará el próximo jueves 11 de junio a las 19.00 horas en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde, en Madrid.

Ana Belén Roy será la encargada de presentar una gala que cuenta con más premiados en un escenario que acoge los premios organizados por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid por segundo año consecutivo.