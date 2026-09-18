The Walking Dead: Streets of Survival – Negan se ha metido en nuestro salón recreativo

El universo zombi de AMC abraza el beat ’em up de corte clásico y pixelado para revivir la guerra contra los Salvadores

The Walking Dead: Streets of Survival confirma su lanzamiento para el 18 de septiembre

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Los fans de The Walking Dead sabemos que su relación con los videojuegos ha sido bastante más difícil que la supervivencia en Alexandria. Más allá de las inolvidables aventuras de Telltale, pocas adaptaciones han conseguido trasladar con éxito ese universo al formato jugable. Por eso resulta curioso que The Walking Dead: Streets of Survival encuentre una fórmula razonablemente efectiva recurriendo a un clásico, a algo aparentemente tan sencillo como un beat ’em up de espíritu noventero. Rick Grimes convertido en un héroe de recreativa. ¿Cómo no íbamos a querer probarlo?

Odaclick Game Studio se concentra además en uno de los conflictos más reconocibles de la serie de AMC: la guerra total contra Negan y los Salvadores. Visitamos algunas de la localizaciones más icónicas, como Alexandria, Hilltop o el Santuario mientras Rick, Daryl y Michonne se enfrentan a caminantes y humanos vivos pero igual o más peligrosos. No es una recreación minuciosa de las temporadas televisivas, sino ante una reinterpretación condensada y pensada para que pasemos rápidamente de una situación conocida al siguiente intercambio de golpes, disparos y vísceras.

Y funciona especialmente bien durante sus primeras horas. Quienes crecimos con Streets of Rage y compañía reconocemos inmediatamente el ritual: avanzar, limpiar la zona y continuar. Pero Streets of Survival intenta aportar algo más. Podemos agacharnos, utilizar coberturas, saltarlas para abalanzarnos sobre un enemigo, registrar cadáveres y muebles, buscar munición, encontrar coleccionables y cumplir pequeños objetivos secundarios. La estructura tampoco obliga siempre a caminar religiosamente hacia la derecha y algunos escenarios permiten explorar distintas alturas o buscar objetos necesarios para continuar.

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El combate mantiene una base accesible de golpes ligeros y fuertes combinados en distintos combos. A ello se suma una esquiva con tiempo de recarga y un ataque de adrenalina que vamos cargando mientras repartimos estopa y que resulta especialmente útil cuando estamos rodeados. También podemos curarnos, aunque hacerlo requiere mantener pulsado el botón durante unos instantes, dejándonos expuestos. Son pequeñas decisiones que introducen cierta tensión y evitan que todo se reduzca a machacar botones.

Además, los protagonistas tienen personalidad propia. Rick pelea utilizando sus puños y la culata de su inseparable revólver; Daryl combina sus cuchillos con la ballesta y resulta especialmente competente controlando grupos; Michonne, como no podía ser de otra manera, confía en su katana. Al terminar la campaña desbloqueamos también a Negan, Lucille incluida, con el que podemos repetir las misiones y desarrollar su propio árbol de habilidades.

Aquí aparece otra agradable sorpresa: hay una ligera capa de RPG. Explorando conseguimos recursos y puntos que permiten mejorar aspectos como el daño, la velocidad de ataque, la capacidad de munición, las curaciones o el tiempo de recuperación de la esquiva. Las mejoras se notan y aportan un incentivo adicional para registrar cada rincón. También encontramos objetos relacionados con el universo televisivo, desde cartas hasta recuerdos reconocibles para los seguidores.

Visualmente también entra bien por los ojos. La estética pixelada casa sorprendentemente bien con The Walking Dead: Rick conserva su barba de superviviente exhausto, Daryl parece seguir enemistado con los peines y Michonne es inmediatamente reconocible katana en mano. Caminantes y Salvadores presentan suficiente variedad y los escenarios consiguen evocar lugares de la serie sin renunciar a su naturaleza de videojuego arcade.

El problema llega cuando Streets of Survival empieza a utilizar las armas de fuego como principal herramienta para aumentar la dificultad. Los Salvadores pueden dispararnos incluso desde posiciones incómodas o fuera de nuestra visión, y cuando varios enemigos armados coinciden con otros atacándonos cuerpo a cuerpo, las peleas pasan rápidamente de frenéticas a caóticas. Las coberturas ayudan, nuestra propia munición también, pero nunca terminan de compensar ciertos enfrentamientos.

A esto se añade una respuesta algo rígida al cambiar de dirección durante el combate. Podemos comenzar un combo y descubrir que el enemigo ya está a nuestra espalda mientras nosotros continuamos golpeando alegremente el aire. Contra una multitud de caminantes resulta molesto; rodeados de Salvadores armados puede costarnos media barra de vida. Algunos jefes también pecan de resistencia excesiva y convierten combates inicialmente interesantes en intercambios demasiado prolongados.

Y hay una ausencia especialmente dolorosa para quienes asociamos el género con tardes jugando hombro con hombro: no existe cooperativo. Con varios personajes jugables y una estructura tan cercana a las recreativas clásicas, resulta difícil no imaginar lo bien que habría funcionado compartir pantalla con otro superviviente.

Aun con esos problemas, me cuesta enfadarme demasiado con The Walking Dead: Streets of Survival. Es relativamente breve, tiene ideas interesantes y entiende suficientemente bien tanto el atractivo de sus protagonistas como los placeres básicos del beat ’em up. No alcanza la precisión de los grandes referentes modernos del género y sus tiroteos pueden provocar algún improperio, pero también sabe regalarnos momentos deliciosamente arcade rodeados de caminantes mientras repartimos golpes, katana en mano o Lucille al hombro.

Conclusiones

The Walking Dead: Streets of Survival no es la adaptación definitiva que esta franquicia continúa buscando, pero sí uno de esos juegos que los aficionados podemos disfrutar precisamente porque no intenta complicar demasiado las cosas. Un beat ’em up que aporta personalidad a una fórmula conocida, mientras que la ambientación de la serie hace el resto. Con un cooperativo, controles algo más ágiles y enemigos armados mejor equilibrados estaríamos hablando de un título considerablemente más redondo. Tal como está, es un paseo por el apocalipsis imperfecto, breve y bastante entretenido.

Hemos probado el juego en Nintendo Switch 2 pero también está disponible para PC (Steam)

Lo mejor:

La estética retro y la fidelidad visual a la serie

Las diferencias y progresión de Rick, Daryl, Michonne y Negan

La combinación de combate arcade, exploración y pequeños guiños para fans

Lo peor:

Los enemigos armados pueden resultar frustrantes

Cierta rigidez en los controles y algunos jefes alargados artificialmente

La incomprensible ausencia de cooperativo