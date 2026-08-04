The Walking Dead: Streets of Survival confirma su lanzamiento para el 18 de septiembre

Gustavo Maeso 04 AGO 2026 - 18:00h.

El nuevo beat 'em up pixelado inspirado en la serie de AMC llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

The Walking Dead vuelve a Fortnite con nuevas armas... ¿Y nueva skin?

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El universo de The Walking Dead volverá a expandirse dentro del mundo de los videojuegos el próximo 18 de septiembre, fecha elegida para el lanzamiento de The Walking Dead: Streets of Survival, un nuevo beat 'em up de lo más clásico y pixelado para un jugador. El proyecto, desarrollado por Odaclick Game Studio y publicado por Trailmark Games en colaboración con AMC Global Media, llegará simultáneamente a PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Ya se han abierto las reservas digitales del juego y han publicado un nuevo tráiler que muestra con mayor detalle la intensidad de sus combates, los personajes jugables y algunos de los enemigos más emblemáticos de la franquicia. Además, quienes quieran probar la experiencia antes de su estreno ya pueden descargar una demo gratuita en Steam, disponible desde hace semanas y que ha recibido unas primeras valoraciones mayoritariamente positivas por parte de los jugadores.

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Un regreso al arcade con sabor clásico

Lejos de apostar por un juego de supervivencia en mundo abierto o una aventura narrativa, The Walking Dead: Streets of Survival abraza el género de los beat 'em up de desplazamiento lateral, combinando mecánicas clásicas con un apartado visual moderno y una jugabilidad diseñada para ofrecer partidas rápidas, frenéticas y muy rejugables.

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Los jugadores podrán controlar a algunos de los supervivientes más queridos de la serie, como Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne, cada uno equipado con su propio estilo de combate, estadísticas diferenciadas y armas características. La pistola de Rick, la katana de Michonne o la ballesta de Daryl tendrán un papel protagonista en enfrentamientos donde los combos cuerpo a cuerpo convivirán con ataques a distancia y espectaculares remates finales.

El objetivo será abrirse paso entre enormes hordas de caminantes mientras se lucha también contra uno de los grupos más peligrosos del universo de la serie: Los Salvadores, liderados por Negan.

Inspirado en "All-Out War"

La historia del juego toma como referencia el conocido arco argumental All-Out War, uno de los momentos más recordados tanto de los cómics originales de Robert Kirkman como de la adaptación televisiva de AMC.

La campaña reimagina este conflicto entre las comunidades supervivientes y el ejército de Negan, permitiendo recorrer escenarios muy familiares para los seguidores de la franquicia, como Alexandria, Hilltop o The Sanctuary. Estos escenarios incorporan además peligros ambientales, secuencias dinámicas y situaciones especialmente diseñadas para mantener un ritmo constante de acción.

Jefes finales para los fans de la serie

Uno de los grandes atractivos del juego será la presencia de enemigos emblemáticos que actuarán como jefes finales.

Entre ellos destacan caminantes inolvidables como Winslow o el Well Walker, además de enfrentamientos directos contra Negan, Simon y otros miembros de Los Salvadores. Según sus responsables, estos combates estarán estructurados en varias fases y obligarán a adaptar continuamente la estrategia para superar cada encuentro.

No se tratará únicamente de derrotar a un enemigo con más vida, sino de aprender sus patrones, aprovechar el escenario y combinar correctamente ataques cuerpo a cuerpo, armas especiales y habilidades únicas de cada personaje.

Un sistema pensado para repetir partidas

Otro de los pilares de The Walking Dead: Streets of Survival será su apuesta por la rejugabilidad.

Cada protagonista contará con su propio árbol de habilidades, permitiendo desbloquear nuevas técnicas y potenciar diferentes estilos de combate conforme se avanza. Además, el juego ofrecerá varios niveles de dificultad para quienes busquen un desafío mayor.

Los jugadores menos experimentados también podrán activar un Modo Fácil, pensado para disfrutar de la historia sin necesidad de dominar todas las mecánicas del combate.

Por su parte, la Edición Deluxe añadirá el exclusivo Modo Endless Survival, una modalidad en la que los jugadores deberán sobrevivir al mayor número posible de oleadas infinitas de caminantes, poniendo a prueba sus reflejos y su capacidad para enlazar combos sin descanso.

Ediciones disponibles y bonificaciones por reserva

Las reservas ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

La Edición Estándar, con un precio de 19,99 euros, incluye únicamente el juego base.

Por su parte, la Edición Deluxe, disponible por 29,99 euros, añade el Arcade Apocalypse Pack, que incorpora varios aspectos exclusivos para armas, una apariencia premium para Rick Grimes y el mencionado modo Endless Survival.

Además, cualquier jugador que reserve cualquiera de las dos ediciones recibirá gratuitamente el Golden Survival Pack, un paquete cosmético formado por siete aspectos dorados para las armas que estarán disponibles desde el primer día de lanzamiento.