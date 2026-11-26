Gustavo Maeso Madrid, 26 NOV 2026 - 09:54h.

El Gambito de Tyrael arranca el 1 de diciembre a las 18:30, hora peninsular española

Diablo IV: Lord of Hatred, una expansión enorme que recupera la esencia clásica de la saga

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Blizzard ha anunciado que la nueva temporada de Diablo IV, el Gambito de Tyrael, comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 a las 18:30 (hora peninsular española). La nueva trama nos pondrá del lado de Tyrael para investigar al misterioso líder de los Úllo Sar, el culto a la muerte que amenaza con apoderarse de Santuario. Las rupturas siguen abiertas y la influencia del culto ya se extiende más allá de ellas.

La investigación nos llevará a enfrentarnos a dos segadores que combinan sus ataques, pero buena parte de lo que cambiaremos en nuestra rutina llegará con el parche 3.3.0. Hay novedades para quienes disfrutan afinando su equipo, para los que prefieren dedicar la noche a una actividad concreta y para cualquiera que haya llegado a un arcón de la Marea Infernal justo cuando se acababa el tiempo. De hecho, ese último disgusto tiene los días contados.

La Segadora corrupta vuelve y se trae compañía

Quienes jugaron a la temporada 14 recordarán a la Segadora corrupta. Esta vez peleará junto al Segador quebrado, y los dos encadenarán sus habilidades en un mismo combate. Tras vencerlos en la historia, podremos volver a enfrentarnos a la pareja como jefes de guarida en Zarbinzet. Ahí estará el incentivo para repetir el encuentro: ambos podrán soltar objetos únicos míticos, con mejores oportunidades en las dificultades altas de Tormento.

La novedad para quienes disfrutan haciendo cuentas con el inventario son los objetos horádricos, un nuevo tipo de equipo legendario. Una joya con el afijo adecuado puede contar como una pieza adicional de un conjunto de talismanes. Así, con un solo dije de ese conjunto podemos activar su bonificación de dos piezas y dejar sitio para otro dije. Las armas y armaduras horádricas, por su parte, añaden efectos si ya tenemos activa la bonificación correspondiente.

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También podremos dar uso a los dijes que se nos queden acumulados. Tras el reino público de pruebas, Blizzard añadió una receta al cubo horádrico que permite convertir una pieza legendaria en horádrica a cambio de cinco dijes de conjunto. La pieza conserva sus propiedades anteriores, así que, si ya tenemos un legendario que encaja en nuestra configuración, podremos trabajar sobre él.

Planes de guerra a medida y Mareas Infernales sin prisas

Las Tácticas de Plan de Guerra permitirán invertir puntos para que salgan con más frecuencia las actividades y recompensas que nos interesan. Requieren la expansión Lord of Hatred y estarán disponibles también en el reino eterno. Los Favores de Tyrael se podrán usar sin la expansión durante la temporada y permitirán, por ejemplo, ganar más reputación o ajustar el coste de las apuestas con óbolos en el proveedor de curiosidades.

Las Mareas Infernales tendrán siempre una zona activa en el mapa original y las favilas aberrantes se conservarán entre una marea y la siguiente, con un tope de 5.000. Los arcones, además, se abrirán al instante. Eso nos permitirá guardar lo recaudado para otra sesión o seguir matando demonios hasta el último minuto sin tener que salir corriendo a buscar un cofre.

La descarga anticipada se abrirá el lunes 30 de noviembre a las 19:00 CET en Battle.net, Xbox y PlayStation. Blizzard ha incorporado cambios a partir de los comentarios de los jugadores del reino público de pruebas y los ha marcado en azul en las notas oficiales del parche. Quien deje la descarga hecha esa noche podrá ponerse a investigar con Tyrael al día siguiente, a partir de las 18:30.