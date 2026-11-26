Gustavo Maeso Madrid, 26 NOV 2026 - 10:08h.

Ubisoft y Unsolved Hunts organizan una búsqueda internacional con monedas de oro y una calavera de cristal como premio, ¿te atreves a dar con ella?

Tras el éxito de Assassin's Creed Black Flag Resynced Ubisoft despide a parte del equipo de Barcelona

Compartir







A Edward Kenway le habría costado dejar pasar un botín así. Ubisoft y Unsolved Hunts han puesto en marcha Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway, una búsqueda del tesoro internacional inspirada en Assassin’s Creed Black Flag Resynced. La aventura arrancó el 25 de noviembre y su objetivo es localizar un cofre enterrado en algún punto del Caribe. Según los organizadores, su contenido está valorado en 500.000 dólares.

El mapa, por así decirlo, viene en forma de puzles. Los participantes tendrán que resolverlos hasta dar con el punto exacto donde se esconde el cofre y comunicarlo a los organizadores. Ahí está el giro más interesante para quienes nos hemos pasado horas siguiendo pistas en Black Flag. Esta vez, las coordenadas llevan a un lugar del mundo real.

PUEDE INTERESARTE Assassin’s Creed Black Flag Resynced regresa el 9 de julio de 2026 con un ambicioso remake

Un cofre con monedas de oro y una calavera de cristal

El grueso del botín son monedas de oro puro valoradas en 350.000 dólares. Las ha acuñado cerca de Burdeos la firma VeraValor, en colaboración con AuCOFFRE, empresa especializada en metales preciosos. Los otros 150.000 dólares del premio corresponden a una sola pieza, una calavera que parece sacada del camarote de un capitán pirata.

La calavera es obra del maestro lapidario francés Hervé Obligi, que la ha tallado a mano a partir de un único bloque de cristal. La pieza lleva engarzado un ópalo de fuego mexicano. Es el objeto que da sentido, junto con las monedas, a ese Gold & Crystal del título y el que más curiosidad despierta del cofre.

PUEDE INTERESARTE El remake de Assassin’s Creed Black Flag se presenta esta semana

Cómo participar en la búsqueda del tesoro de Assassin’s Creed

La competición está abierta a mayores de edad de los países admitidos. La participación básica cuesta 34,99 euros e incluye todos los puzles necesarios para competir. También hay ediciones de coleccionista de hasta 199,99 euros, que añaden juegos y artículos temáticos. Según la organización, todas las modalidades ofrecen las mismas posibilidades de ganar.

Para llevarse el botín hay que identificar la ubicación exacta del cofre y comunicársela a los responsables de la búsqueda. Las soluciones han quedado bajo custodia de los agentes judiciales de Grassin & Associés. Si te pica la curiosidad, puedes consultar las modalidades de participación y las condiciones en la web oficial de Gold & Crystal.

De la espada del rey Arturo al Caribe de Edward Kenway

Unsolved Hunts ya tiene experiencia trasladando leyendas a búsquedas del tesoro en el mundo real. La empresa francesa, fundada en 2022, ha puesto en marcha tres grandes competiciones de este tipo. Entre ellas está Exkalibur, una búsqueda inspirada en la leyenda artúrica que la compañía presenta como la mayor de su clase en Europa, con un premio de 250.000 dólares. El botín de Gold & Crystal duplica esa cifra.

“¡Los piratas no han desaparecido del todo!”, asegura Étienne Picand, cofundador de Unsolved Hunts. Picand explica que la iniciativa busca despertar la curiosidad, la intuición y el afán de aventura de los participantes, con la idea de que miles de personas puedan vivir su propia historia de piratas.

Para Ubisoft, la búsqueda es otra forma de llevar Assassin’s Creed fuera de la pantalla. La saga, que debutó en 2007, supera los 230 millones de unidades vendidas en todo el mundo, según la compañía, y ya se ha extendido a otros ámbitos del entretenimiento. De todas sus épocas y escenarios, pocos se prestan tanto a este salto como el Caribe de Edward Kenway. Hemos abierto cientos de cofres en los videojuegos. Ahora toca averiguar dónde han enterrado uno de verdad.