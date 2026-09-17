Gustavo Maeso Madrid, 17 SEP 2026 - 14:01h.

505 Games y ArtPlay enseñan durante el Xbox Showcase del Tokyo Game Show nuevas escenas, personajes, enemigos y mecánicas de juego

La saga Bloodstained se expande con una nueva precuela: The Scarlet Engagement

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Bloodstained: The Scarlet Engagement vuelve a dejarse ver y esta vez lo hace con una buena dosis de gameplay. 505 Games y ArtPlay han aprovechado el Xbox Showcase celebrado durante el Tokyo Game Show para presentar un nuevo tráiler de la próxima entrega de esta saga de acción y exploración, ofreciéndonos una mirada mucho más amplia a la aventura que prepara el estudio bajo la dirección de Koji Igarashi, más conocido entre los aficionados como IGA.

El nuevo vídeo permite descubrir escenarios, enemigos, personajes y diferentes mecánicas que hasta ahora no habíamos podido observar con tanto detalle. Todavía tendremos que esperar para jugarlo, ya que Bloodstained: The Scarlet Engagement tiene previsto su lanzamiento en 2027 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero este adelanto sirve para comprender mejor cómo ArtPlay pretende ampliar el universo iniciado con el aclamado Bloodstained: Ritual of the Night.

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Un nuevo vistazo al gameplay de Bloodstained: The Scarlet Engagement

La principal novedad presentada durante el evento de Xbox es un tráiler centrado en la jugabilidad. Las imágenes muestran diferentes localizaciones y enfrentamientos contra criaturas de todo tipo, además de introducir nuevos personajes y algunas de las mecánicas que encontraremos durante la aventura.

ArtPlay mantiene como pilares la exploración, el combate y la progresión, elementos que ayudaron a convertir a Bloodstained: Ritual of the Night en uno de los referentes modernos del género Metroidvania. En The Scarlet Engagement, el estudio pretende desarrollar estas ideas dentro de una nueva aventura que conserva una marcada identidad gótica.

El resultado que anticipan estas primeras imágenes combina combates rápidos con exploración de escenarios y un sistema de progresión que invitará a descubrir los secretos repartidos por el mundo. A ello habrá que sumar la fabricación de objetos, otro de los componentes confirmados para esta nueva entrega.

Una precuela que viajará hasta la Inglaterra del siglo XVI

Bloodstained: The Scarlet Engagement no continuará directamente los acontecimientos de Ritual of the Night. ArtPlay ha optado por mirar hacia el pasado y construir una precuela destinada a explorar los orígenes oscuros de este universo.

La aventura nos trasladará a una Inglaterra del siglo XVI representada mediante una ambientación gótica en 2.5D. El territorio estará marcado por una enorme maldición y por la aparición de un misterioso castillo flotante, desde el que una figura llamada Elias extiende su dominio sobre la región.

Elias controla el castillo y utiliza fuerzas demoníacas para aterrorizar a los habitantes del reino. Esta amenaza será el punto de partida de una historia que nos permitirá conocer otro periodo de la cronología de Bloodstained, al mismo tiempo que amplía el trasfondo de un universo estrechamente vinculado con monstruos, magia y enormes fortalezas repletas de peligros.

ArtPlay promete un territorio amplio que podremos recorrer mientras participamos en batallas estratégicas, conseguimos recursos, fabricamos objetos y descubrimos nuevas zonas. La exploración tendrá nuevamente un papel protagonista y convivirá con una estructura de acción diseñada alrededor de la progresión del jugador.

Leonard y Alex serán los nuevos protagonistas

El viaje estará encabezado por dos personajes inéditos: Leonard y Alex. Ambos héroes tendrán que enfrentarse a Elias con el objetivo de poner fin a su reinado de terror y liberar un reino sometido por fuerzas malignas.

Su incorporación abre una nueva etapa narrativa para la franquicia. Al tratarse de una precuela, ArtPlay dispone de margen para introducir personajes, conflictos y acontecimientos que permitan conocer mejor el pasado de este mundo sin limitarse a repetir la historia protagonizada anteriormente por Miriam.

El tráiler también deja entrever la variedad de amenazas que Leonard y Alex encontrarán durante su misión. Los enemigos demoníacos vuelven a ser una pieza fundamental de la experiencia y estarán repartidos por unos escenarios en los que la estética gótica continuará teniendo un peso considerable.

Koji Igarashi vuelve a expandir el universo Bloodstained

Detrás del proyecto continúa Koji Igarashi, una de las figuras más reconocibles dentro de los videojuegos de exploración y acción en 2D. Su influencia también estará presente en esta precuela, que mantiene muchos de los conceptos asociados tanto a Bloodstained como al tipo de Metroidvania que ha caracterizado buena parte de su trayectoria.

Con Bloodstained: Ritual of the Night, ArtPlay construyó una aventura alrededor de grandes escenarios interconectados, el descubrimiento de nuevas habilidades y una progresión que iba abriendo gradualmente posibilidades de exploración. The Scarlet Engagement parte de esa base, aunque el nuevo gameplay apunta a que el equipo quiere incorporar suficientes novedades para que esta entrega no sea simplemente una repetición de la fórmula.