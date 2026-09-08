The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya tiene fecha y llega una Switch 2 especial, conciertos y película

Gustavo Maeso Madrid, 08 SEP 2026 - 17:59h.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará completamente renovado para Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre

Nintendo anuncia dos Nintendo Direct consecutivos: Zelda celebra sus 40 años y Switch 2 mira al invierno

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No queremos echarnos demasiados piropos pero todas y cada una de las previsiones que hicimos esta mañana sobre el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct se han cumplido, prácticamente (tampoco había que arriesgar mucho, todo hay que decirlo). The Legend of Zelda cumple 40 años y Nintendo quiere convertir el aniversario de una de sus sagas más importantes en una celebración que vaya mucho más allá de los videojuegos.

Y hay un protagonista indiscutible entre todas estas novedades presentadas. The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará el 5 de noviembre en Nintendo Switch 2 mediante una versión profundamente renovada del clásico publicado originalmente en 1998. No será el único motivo para volver a Hyrule: Nintendo lanzará también una edición temática de Nintendo Switch 2, dos nuevas ocarinas, amiibo, accesorios y nuevas funciones de ZELDA NOTES, mientras prepara una gira internacional de conciertos y el estreno de la película de acción real de The Legend of Zelda.

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Ocarina of Time renace en Nintendo Switch 2

Eiji Aonuma, productor de la serie, ha sido el encargado de enseñar durante el Direct cómo luce y funciona esta nueva interpretación de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. Su lanzamiento está previsto para el 5 de noviembre y Nintendo ha apostado por modernizar numerosos elementos del original.

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Los gráficos han sido renovados por completo, incluyendo las texturas de los diferentes materiales y la remodelación de los escenarios. También tendremos tiempos de carga más reducidos, mayor fluidez, acciones más rápidas, efectos sonoros refinados y una nueva banda sonora orquestal.

La modernización afecta especialmente al control. Link podrá ahora correr y saltar libremente utilizando los botones, mientras que la palanca derecha permitirá mover la cámara. Se trata de cambios importantes en una aventura concebida originalmente alrededor de las limitaciones y características del mando de Nintendo 64.

Nintendo también quiere que este Hyrule resulte más vivo. Los personajes dispondrán de líneas de diálogo adicionales y las secuencias cinematográficas, ahora ampliadas, contarán con doblaje íntegro al español. El ciclo de día y noche tampoco se detendrá en lugares como la ciudadela de Hyrule y otros núcleos de población.

Además, podremos consultar una cronología para comprobar nuestro progreso argumental y conocer el siguiente objetivo. Conforme avancemos, un gran tapiz irá incorporando nuevos diseños relacionados con nuestro viaje.

La primera tirada de la edición física tendrá asimismo un pequeño atractivo para coleccionistas: llegará con una carátula de textura brillante y metalizada, disponible únicamente hasta agotar existencias.

La ocarina volverá a ser mucho más que un objeto dentro del juego

Una de las ideas más curiosas anunciadas por Nintendo aprovecha el micrófono integrado de Nintendo Switch 2. Cuando tarareemos una de las canciones aprendidas por Link, el héroe podrá interpretarla dentro de Ocarina of Time.

El sistema reconocerá igualmente sonidos procedentes de instrumentos. Y Nintendo ya tiene preparados precisamente dos productos relacionados con esta característica: a la eShop llegará una ocarina completamente funcional, con la que podremos interpretar nuestras propias melodías, y una segunda ocarina electrónica fabricada por HORI, capaz de reproducir notas e incluso canciones completas pulsando un botón.

Es una manera particularmente apropiada de recuperar un elemento que terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de aquella aventura de 1998.

Nintendo Switch 2 se viste con los colores de la Trifuerza

Las celebraciones comenzarán antes del lanzamiento de Ocarina of Time. El 29 de octubre se pondrá a la venta una gama de productos especiales por el 40º aniversario, todos ellos diseñados alrededor de la Trifuerza.

Entre ellos destaca una Nintendo Switch 2 temática de The Legend of Zelda, acompañada por un mando Pro de Nintendo Switch 2, disponible también en una variante con soporte expositor, y una funda con protector de pantalla.

La colección crecerá en 2027 con dos nuevos amiibo dedicados a Link niño y Zelda niña. Ambos podrán utilizarse con Ocarina of Time para desbloquear máscaras especiales inspiradas en los gráficos clásicos de la saga.

Mucho antes llegará otra figura ya anunciada: el amiibo del gólem de Mineru de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible el próximo 17 de septiembre.

ZELDA NOTES ampliará la aventura fuera de Nintendo Switch 2

Nintendo aprovechará también el aniversario para ampliar ZELDA NOTES, el servicio integrado en Nintendo Switch App que actualmente complementa las ediciones para Nintendo Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

Cuando llegue la compatibilidad con Ocarina of Time podremos consultar un resumen cronológico de lo que hemos hecho durante cada jornada de juego, incluyendo estadísticas como el número de enemigos derrotados.

Otra función será el denominado Rastreo de rumores, que nos propondrá localizar determinados lugares de Hyrule utilizando pistas visuales. Superar estos desafíos permitirá conseguir puntos intercambiables por partituras para la ocarina.

También podremos tocar una ocarina virtual utilizando la pantalla del teléfono, seguir indicaciones para interpretar diferentes piezas, reproducir automáticamente melodías e incluso realizar nuestras propias composiciones y compartirlas mediante códigos QR.

A todo ello se suma un reto diario con más de 2.000 preguntas sobre The Legend of Zelda. Solo tendremos inicialmente una oportunidad cada día, aunque podremos gastar las rupias obtenidas dentro del videojuego para conseguir intentos adicionales.

The Legend of Zelda llevará su música de gira por todo el mundo

El aniversario también saldrá de las pantallas. En 2027 comenzarán las giras mundiales de conciertos del 40º aniversario de The Legend of Zelda, cuyo repertorio recorrerá cuatro décadas de música de la franquicia, combinando algunas de sus melodías más nostálgicas con composiciones modernas.

La gira japonesa arrancará en Tokio en enero de 2027, mientras que Norteamérica recibirá su primer concierto en Chicago durante febrero. Europa tendrá que esperar hasta abril, cuando comenzará su recorrido en Londres, y la gira australiana partirá desde Melbourne en mayo.

Nintendo irá anunciando las diferentes fechas y ciudades que formarán parte de este recorrido internacional.

El Nintendo Museum también celebrará los 40 años de Zelda

El Nintendo Museum de Kioto se incorporará a los festejos desde el 9 de septiembre, cuando sus entradas comenzarán a mostrar un diseño especial dedicado al aniversario.

A partir del 5 de noviembre se incorporarán además nuevos lugares preparados para hacerse fotografías y este otoño abrirá sus puertas el Super Family Restaurant, un espacio en el que los visitantes podrán disfrutar de la comida acompañados por Link y otros personajes de Nintendo.

Las actividades especiales de Zelda en el museo japonés se prolongarán durante todo un año.

También desde el 9 de septiembre será posible coleccionar tarjetas digitales de The Legend of Zelda en Nintendo Today!. La aplicación incorporará asimismo nuevas animaciones para su calendario basadas en diferentes entregas de la franquicia.

LEGO, Hasbro y nuevas formas de llevar Hyrule a casa

Nintendo está preparando además colaboraciones con diferentes compañías para ampliar la celebración. Una de las más llamativas llegará en primavera de 2027 con LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona, un set de exposición para adultos compuesto por 1.750 piezas.

Hasbro trasladará a su vez otro de los objetos más reconocibles de la saga al mundo real mediante una Espada Maestra electrónica de aproximadamente 68 centímetros. Incluirá más de 15 efectos de sonido que responderán al movimiento o al tacto.

Mientras llegan estos productos, Nintendo recuerda que buena parte de la historia de Zelda ya puede recorrerse en sus actuales consolas. Nintendo Switch 2 dispone de las ediciones mejoradas de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, mientras que Nintendo Switch ofrece esos juegos junto con títulos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Los suscriptores de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Paquete de expansión pueden retroceder todavía más en el tiempo mediante los catálogos de Nintendo Classics. Nintendo Music, disponible en dispositivos inteligentes y a través del navegador, completa la vertiente musical de ese recorrido histórico.

La película de The Legend of Zelda llegará en abril de 2027

La gran celebración culminará también en la gran pantalla. Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda se estrenará en los cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027.

La película de acción real nace de la colaboración entre Nintendo, Arad Productions Inc. y Sony Pictures Entertainment, Inc. y tomará como base las historias, conceptos e ideas que la compañía japonesa ha desarrollado durante estas cuatro décadas.

El reto no es precisamente pequeño. Zelda ha cambiado enormemente desde que la aventura original llegó en 1986. Para algunos jugadores, la saga sigue evocando inmediatamente aquel primer Hyrule; para otros, su recuerdo esencial es Navi acompañando a Link en Ocarina of Time en 1998. Y toda una nueva generación entró en este universo escuchando a Zelda pronunciar aquel “Abre los ojos” al comienzo de Breath of the Wild en 2017.

Cuatro décadas después, The Legend of Zelda sigue reinventándose. Nintendo pretende aprovechar el aniversario para conectar todas esas generaciones: recuperar uno de sus videojuegos más emblemáticos con Ocarina of Time en Nintendo Switch 2, mirar hacia el futuro mediante el cine y, al mismo tiempo, celebrar la música, los personajes y los símbolos que han convertido a Hyrule en uno de los mundos más reconocibles de la historia del videojuego.