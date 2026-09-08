Battlefield REDSEC anuncia el modo Royale Rápido y refuerza su competición

Gustavo Maeso Madrid, 08 SEP 2026 - 17:08h.

Royale Rápido llegará en la Temporada 5 con partidas más cortas, menos jugadores y enfrentamientos más frecuentes

Battlefield 6, un regreso brillante de la saga bélica más emblemática de EA

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Battlefield REDSEC prepara un mes de septiembre especialmente intenso. El juego ha presentado una batería de novedades que afectan tanto a quienes buscan partidas más directas como a los jugadores interesados en dar el salto a la competición organizada. Entre ellas encontramos Royale Rápido, una nueva variante de Battle Royale que debutará durante la Temporada 5, además de la esperada incorporación del chat de proximidad.

Pero las novedades de Battlefield REDSEC no se quedan en el campo de batalla. La vertiente competitiva también crecerá durante los próximos meses mediante un calendario que comienza con los torneos con premio de la Temporada 4 y continuará con la Open Series y el regreso de la Elite Series. Esta última será la cima del circuito y contará con una bolsa global de premios de 1.338.000 dólares. En conjunto, estamos ante una hoja de ruta que busca ofrecer diferentes escalones competitivos, desde los primeros pasos de un escuadrón hasta la lucha entre algunos de los mejores equipos de REDSEC.

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Royale Rápido cambia el ritmo del Battle Royale

Una de las principales novedades anunciadas es Royale Rápido, un nuevo modo que estará disponible durante la Temporada 5 y que parte de la fórmula Battle Royale que ya conocemos en Battlefield REDSEC, aunque modificando varios de sus parámetros fundamentales.

El objetivo está claro: reducir los tiempos muertos y llevarnos antes al siguiente enfrentamiento. Para conseguirlo, Royale Rápido disminuye el número de jugadores de cada partida, apuesta por áreas de combate más pequeñas y acelera el avance de los círculos. Todo ello se traduce, además, en partidas de menor duración.

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La filosofía del modo pasa así por concentrar la acción. En lugar de dedicar tanto tiempo a desplazarnos por el escenario buscando el siguiente combate, deberíamos encontrarnos con otros jugadores con mayor frecuencia. Es una alternativa pensada tanto para quienes no disponen de demasiado tiempo para jugar como para los usuarios habituales que quieren experimentar el Battle Royale desde una perspectiva distinta.

Battlefield REDSEC conserva los fundamentos de su Battle Royale, pero modifica el ritmo para generar partidas previsiblemente más agresivas y con una mayor densidad de enfrentamientos.

El chat de proximidad pone voz a los encuentros

Hay otra fecha importante que podemos apuntar en el calendario: 15 de septiembre. Ese día llegará la primera versión del chat de proximidad a Battlefield REDSEC, inicialmente disponible en Battle Royale.

La función permitirá escuchar a los jugadores de otros escuadrones que se encuentren cerca, introduciendo una nueva capa en las relaciones que se producen durante una partida. Más allá de la comunicación táctica dentro de nuestro propio equipo, ahora un encuentro con un rival puede derivar en situaciones inesperadas provocadas por las conversaciones entre jugadores.

Battlefield Studios plantea este estreno como una primera implementación. El estudio recopilará las opiniones de la comunidad para analizar cuestiones como el alcance del audio, la claridad de las comunicaciones, las herramientas disponibles para moderar las conversaciones y, especialmente, el impacto que tiene el chat de proximidad sobre la jugabilidad.

Los torneos con premio arrancan el 19 de septiembre

La competición organizada también tendrá un papel protagonista. Los torneos con premio de la Temporada 4 de Battlefield REDSEC comenzarán el 19 de septiembre y permanecerán activos hasta el 10 de octubre.

Se tratará de competiciones semanales de Battle Royale destinadas a que los escuadrones puedan introducirse en el entorno competitivo antes del regreso de las Open Series y las Elite Series.

La competición abarcará tres grandes regiones: Asia-Pacífico (APAC), Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y América. Entre todas ellas se repartirá una bolsa de 150.000 dólares, distribuida de manera equitativa.

Además, la cuantía de los premios irá creciendo conforme avance la competición. De esta forma, los torneos servirán como antesala de la Temporada 5 y de las citas de mayor nivel que Battlefield REDSEC celebrará posteriormente.

Open Series: hasta 384 equipos por región

El siguiente escalón será la Battlefield REDSEC Open Series, concebida como una puerta de entrada hacia la Elite Series. Aquí los equipos de APAC, EMEA y América tendrán la oportunidad de demostrar su rendimiento en competiciones oficiales y buscar una plaza entre los mejores.

La Open Series se disputará del 24 de octubre al 21 de noviembre y estará formada por tres eventos independientes, cada uno de ellos desarrollado durante dos jornadas.

La escala será considerable: cada evento podrá comenzar con hasta 384 equipos por región. A partir de ahí se disputarán sucesivas rondas de Battle Royale con lobbies formados por 24 escuadrones.

El sistema será eliminatorio. Los 12 mejores conjuntos de cada ronda avanzarán a la siguiente fase y el proceso continuará hasta dejar únicamente a los equipos más fuertes. Este formato convierte a las Open Series en un filtro competitivo y, al mismo tiempo, en una oportunidad para que nuevos nombres se abran paso dentro de la escena de REDSEC.

La Elite Series repartirá 1.338.000 dólares

El punto culminante llegará con el regreso de la Elite Series en la Temporada 5, el nivel competitivo más alto de Battlefield REDSEC.

La competición reunirá tanto a equipos que ya participaron en anteriores ediciones como a nuevos aspirantes procedentes de las Open Series. Es precisamente esa conexión entre ambas competiciones la que establece un recorrido para que los escuadrones puedan progresar desde los torneos abiertos hasta la máxima categoría.

La cifra que mejor refleja la dimensión de la nueva Elite Series es su premio: 1.338.000 dólares en total. La bolsa se distribuirá de manera uniforme entre las tres regiones, con 446.000 dólares para APAC, 446.000 para EMEA y otros 446.000 para América.

La Temporada 5 de la Elite Series se desarrollará entre el 4 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027. Battlefield Studios también anticipa diferentes cambios destinados a reforzar la experiencia competitiva y conseguir que esté más centrada en las exigencias de este nivel de juego.