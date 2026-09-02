WWE convierte Clash of Clans en su nuevo ring: Cody Rhodes lidera la caza mundial de John Cena

Gustavo Maeso Madrid, 02 SEP 2026 - 14:32h.

La segunda colaboración entre WWE y Clash of Clans enfrenta a Cody Rhodes y John Cena en una rivalidad que abandona el cuadrilátero para trasladarse al videojuego de Supercell

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WWE vuelve a saltar del ring a los videojuegos, y esta vez lo hace poniendo a dos de sus grandes nombres frente a frente. Cody Rhodes y John Cena protagonizan la segunda colaboración entre WWE y Clash of Clans, una campaña que convierte a los millones de jugadores del título de Supercell en participantes de una particular búsqueda mundial: encontrar y atacar la aldea de Cena.

La propuesta mezcla la narrativa habitual de WWE con las mecánicas de uno de los juegos para móviles más populares de la historia. Cody Rhodes ha "reclutado" tanto a otras Superestrellas de WWE como a la propia comunidad de Clash of Clans para localizar la base de John Cena. Y no estará solo. The Undertaker e IYO SKY también participan en una búsqueda que permanecerá activa hasta el próximo 30 de septiembre.

Cody Rhodes contra John Cena, ahora en Clash of Clans

La colaboración parte de una curiosa conexión entre Rhodes y Cena: ambos son jugadores veteranos de Clash of Clans. La campaña aprovecha precisamente esa afición compartida para construir una rivalidad que, según la historia planteada para el evento, lleva una década desarrollándose también fuera de los cuadriláteros.

Ahora es Cody Rhodes quien pide refuerzos. El actual protagonista de la campaña ha movilizado a la comunidad del juego para encontrar la aldea de Cena durante los asaltos. La base estará disponible para ser descubierta hasta el 30 de septiembre y esconde una buena cantidad de botín, aunque localizarla no será automático.

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La idea es sencilla: cuantos más asaltos realicemos durante el evento, más oportunidades tendremos de encontrar la base de John Cena. Si conseguimos localizarla y completar el ataque con éxito, podremos hacernos con una estatua exclusiva de Cody Rhodes para nuestra aldea.

Y WWE ha querido añadir algo de trash talk a la promoción. Cena asegura que la historia entre ambos comenzó cuando superó a Cody en los asaltos del juego y este terminó expulsándolo de su equipo. Una década después, el 17 veces campeón mundial de WWE se muestra dispuesto a plantar cara a todos los jugadores que Rhodes pueda enviar contra su aldea.

The Undertaker, IYO SKY, Alexa Bliss y más estrellas de WWE

El enfrentamiento entre Cody Rhodes y John Cena es el hilo conductor, pero la presencia de WWE va mucho más allá. Seis Superestrellas han sido reinterpretadas como personajes de Clash of Clans, combinando algunas de las caras más reconocibles de la compañía con las unidades y héroes del universo creado por Supercell.

Cody Rhodes regresa convertido en el Rey Bárbaro, mientras Alexa Bliss adopta el papel de Reina Arquera. The Undertaker se transforma en el Gran Centinela e IYO SKY en la Luchadora Real. Jey Uso aparece como Príncipe Esbirro y Kane completa la selección convertido en el Duque Dragón.

La elección permite que distintas generaciones de aficionados encuentren un rostro reconocible. Tenemos a leyendas históricas como The Undertaker y Kane junto a figuras de la WWE actual como Rhodes, IYO SKY, Jey Uso o Alexa Bliss. The Undertaker e IYO, además, ayudarán directamente a promocionar la búsqueda de Cena entre sus seguidores.

WWE lleva Money in the Bank hasta las aldeas

La colaboración tampoco se limita a cambiar el aspecto de algunos personajes. Clash of Clans recibirá durante el evento tropas temporales y diferentes contenidos inspirados en WWE, ampliando el crossover durante todo septiembre.

Entre los elementos más llamativos encontramos un paisaje especial para nuestra aldea inspirado en WWE Money in the Bank, evento que se celebrará en Nueva Orleans el próximo 10 de octubre, según la información facilitada junto al anuncio.

Los cofres del evento también incluirán diferentes recompensas. Regresa el Equipo de Figuras de Acción y será posible conseguir Tickets de Desafío, además de un aspecto garantizado de Cody Rhodes. En el caso de los jugadores que ya dispongan de ese skin, el juego entregará un aspecto aleatorio procedente del Pase de Oro. Si el usuario ya cuenta con todos los elementos disponibles, la compensación seguirá una cadena alternativa de recompensas contemplada por Supercell.

La caza de John Cena ya está en marcha

El evento comenzó el 1 de septiembre y finalizará el 30 de septiembre de 2026, por lo que los jugadores disponen prácticamente de todo el mes para participar en los asaltos, buscar la aldea de Cena y conseguir las recompensas asociadas.

WWE encuentra así otro escaparate dentro del sector de los videojuegos mientras Clash of Clans vuelve a recurrir a algunas de las figuras más reconocibles del entretenimiento deportivo. Y hay algo especialmente apropiado en que John Cena sea precisamente el hombre al que millones de jugadores tienen que intentar encontrar.

Después de tantos años escuchando su famoso "You can't see me", Clash of Clans ha decidido convertir el concepto en una mecánica de juego. Ahora toca demostrar si, al menos dentro de una aldea, John Cena puede ser encontrado.