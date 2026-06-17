Clash of Clans recupera el chat global con una campaña con Thierry Henry, Kaká y Schweinsteiger

Gustavo Maeso 17 JUN 2026 - 18:09h.

Supercell apuesta por leyendas del fútbol para relanzar una de las funciones más demandadas por la comunidad

Las reacciones de Ronaldo o Agüero a la llegada de Haaland a Clash of Clans

Compartir







No es la primera vez que Supercell tira de iconos del deporte rey para promocionar uno de sus juegos estrella: ya fichó a Erling Haaland hace un par de años. Ahora la comunidad de Clash of Clans está a punto de recuperar una de las herramientas más recordadas y solicitadas de la historia del videojuego. Supercell ha anunciado el regreso del chat global, una funcionalidad que permitirá a millones de jugadores volver a conectar, debatir estrategias y encontrar nuevos clanes en una plataforma renovada. Para celebrar este regreso, la compañía finlandesa ha puesto en marcha una ambiciosa campaña internacional protagonizada por tres auténticas leyendas del fútbol: Thierry Henry, Kaká y Bastian Schweinsteiger.

La iniciativa coincide con el Mundial 2026 y busca establecer un paralelismo entre la estrategia, la comunicación y el trabajo en equipo que se viven tanto en los terrenos de juego como en las batallas virtuales de Clash of Clans.

PUEDE INTERESARTE Netflix confirma la nueva serie del universo Clash de Supercell

Un regreso muy esperado por los jugadores

El chat global fue durante años uno de los espacios más populares dentro de Clash of Clans. Su desaparición dejó un vacío entre muchos usuarios que utilizaban esta herramienta para compartir consejos, reclutar nuevos miembros para sus clanes o simplemente conversar con otros jugadores de cualquier parte del mundo.

Ahora, a partir del 17 de junio, la funcionalidad vuelve renovada y con el objetivo de convertirse nuevamente en un punto de encuentro para la comunidad internacional del juego. Según ha explicado Supercell, el nuevo sistema permitirá encontrar clanes con mayor facilidad y ofrecerá un espacio donde intercambiar tácticas y estrategias de forma más dinámica.

La compañía ha querido vincular este regreso al espíritu competitivo que caracteriza tanto al fútbol profesional como a los videojuegos multijugador. De ahí la elección de tres figuras históricas del deporte rey para encabezar la campaña.

Thierry Henry, Kaká y Schweinsteiger cambian el césped por el campo de batalla

La campaña publicitaria adopta un tono cinematográfico y presenta a Thierry Henry, Kaká y Bastian Schweinsteiger en una situación inesperada. En apariencia, el vídeo se desarrolla como un documental tradicional sobre deportistas de élite, donde los protagonistas reflexionan sobre la competición, la presión y la búsqueda constante de la victoria.

Sin embargo, la narrativa introduce un giro sorprendente cuando la atención se centra en sus manos. El mensaje es claro: los grandes competidores no dejan de competir cuando cambian las reglas del juego; simplemente se adaptan a nuevos escenarios. En este caso, el estadio se transforma en la pantalla de un teléfono móvil y las tácticas futbolísticas encuentran su equivalente en las estrategias de Clash of Clans.

Los tres embajadores han subrayado precisamente ese aspecto durante la presentación de la campaña.

Thierry Henry destaca que competir es una cuestión de mentalidad y considera que la intensidad de un videojuego estratégico puede llegar a ser comparable a la de una competición deportiva de alto nivel. Además, pone en valor la comunicación como una herramienta indispensable para ejecutar planes eficaces y alcanzar la victoria.

Por su parte, Kaká considera que el regreso del chat global supone una victoria para la comunidad. El exfutbolista brasileño señala que gran parte de la magia tanto del fútbol como de Clash of Clans reside en la capacidad de conectar personas, compartir conocimientos y construir equipos sólidos alrededor de un objetivo común.

Bastian Schweinsteiger también establece un paralelismo directo entre ambas disciplinas. El alemán recuerda que los mejores equipos de su carrera se construyeron sobre la confianza mutua, una comunicación eficaz y una estrategia bien definida, elementos que encuentra igualmente presentes en la experiencia de juego de Clash of Clans.

Un evento especial para los aficionados al fútbol

La campaña no se limitará únicamente al regreso del chat global. Supercell también ha preparado un evento temático inspirado en el universo futbolístico para mantener viva la celebración dentro del juego.

Los jugadores podrán participar en una liga especial de guerras de clanes diseñada para rendir homenaje a la competición de élite. La propuesta permitirá combinar la emoción de los grandes torneos deportivos con las mecánicas estratégicas que han convertido a Clash of Clans en uno de los títulos móviles más exitosos de todos los tiempos.

Esta iniciativa busca reforzar la sensación de comunidad y fomentar la participación de los usuarios durante un periodo en el que la atención mediática internacional está especialmente centrada en el fútbol.