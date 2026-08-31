Gustavo Maeso 31 AGO 2026 - 13:45h.

El conjunto francés derrota por 3-1 a Team Liquid en la gran final y consigue un título especialmente esperado por la organización

VCT EMEA 2026 inicia su Etapa 2 con Barcelona en el horizonte y la incorporación de los equipos Challengers

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Badalona se ha convertido durante tres días en la capital europea de VALORANT. Las VCT EMEA Finals han reunido este fin de semana en la ciudad catalana a cuatro de los mejores equipos de la región y a miles de aficionados para decidir el campeón del Stage 2. Después de una intensa sucesión de eliminatorias, Karmine Corp ha sido el equipo encargado de levantar el trofeo tras derrotar a Team Liquid por 3-1 en la gran final.

El balance del evento va, además, mucho más allá del servidor. Más de 8.000 asientos vendidos durante las tres jornadas reflejan la capacidad de convocatoria de una competición que ha llevado a Badalona una de las grandes citas del calendario europeo de VALORANT. Competición al máximo nivel, un showmatch con algunos de los creadores más conocidos de España y Francia y un fan fest organizado por Riot Games han completado un fin de semana pensado para convertir las finales en una experiencia para toda la comunidad.

Karmine Corp rompe su techo en VCT EMEA

Había mucho en juego para Karmine Corp. La organización francesa es una de las que cuentan con mayor seguimiento dentro de los esports europeos, pero ese respaldo y notoriedad no habían terminado de traducirse en los resultados deseados en sus anteriores temporadas en VCT EMEA. En Badalona, la historia ha sido diferente.

Karmine Corp llegó a la gran final después de superar el viernes a FUT Esports por un contundente 2-0. Ese triunfo le permitió afrontar desde una posición privilegiada el tramo decisivo de las VCT EMEA Finals y esperar rival para la batalla por el campeonato.

Team Liquid tuvo que recorrer un camino más largo. El conjunto europeo comenzó también el viernes con una victoria por 2-0, en su caso frente a Fire Flux Esports. Después tuvo que volver al servidor el sábado para enfrentarse a FUT Esports, al que derrotó por 3-0 para conseguir su plaza en la final del domingo.

El último enfrentamiento del torneo respondió a las expectativas. Karmine Corp y Team Liquid disputaron cuatro mapas muy competidos, con alternativas y momentos de máxima tensión, pero el conjunto francés consiguió marcar las diferencias cuando más importaba. El 3-1 definitivo convirtió a Karmine Corp en campeón de VCT EMEA y confirmó el excelente momento competitivo con el que el equipo ha cerrado esta etapa de la temporada.

dos9, MVP de la gran final

Entre los protagonistas del triunfo sobresalió Dastan “dos9” Zhumagali. El jugador kazajo fue elegido MVP de la gran final después de su actuación frente a Team Liquid y puso nombre propio a una victoria colectiva que supone un importante paso adelante para Karmine Corp.

El título adquiere especial relevancia precisamente por la trayectoria reciente de la organización. Después de varias temporadas en las que Karmine Corp estuvo lejos de disputar el campeonato de VCT EMEA, el actual roster ha conseguido cambiar la dinámica competitiva y conquistar uno de los trofeos que el club llevaba tiempo persiguiendo.

Para una organización caracterizada por contar con una comunidad especialmente activa, ganar además ante una grada europea convierte la victoria en uno de esos momentos llamados a ocupar un lugar destacado en su historia dentro de VALORANT.

Cuatro representantes de EMEA rumbo a Champions Shanghái

Badalona también ha terminado de definir la representación de EMEA en la gran cita internacional de VALORANT. Los resultados de este fin de semana confirman a Karmine Corp, FUT Esports, Team Liquid y Team Vitality como los cuatro equipos de la región clasificados para Champions Shanghái.

La competición internacional será el siguiente gran objetivo. Allí, los representantes de EMEA tendrán la oportunidad de medirse con los mejores conjuntos de otras regiones y trasladar al escenario mundial el nivel mostrado durante la temporada.

Karmine Corp llegará, inevitablemente, con una atención especial después de su victoria en Badalona. El título no solo añade un trofeo a las vitrinas de la organización: también permite al equipo afrontar el siguiente desafío respaldado por la confianza que supone haber superado a algunos de sus principales rivales europeos.

Badalona reúne a la comunidad europea de VALORANT

Las VCT EMEA Finals han tenido también una importante dimensión fuera de la competición. La celebración del torneo ha situado durante todo el fin de semana a Badalona en el mapa internacional de los esports y ha reunido en la ciudad a jugadores profesionales, aficionados y seguidores de VALORANT llegados para vivir presencialmente el desenlace de la competición.

Los más de 8.000 asientos vendidos a lo largo de los tres días son uno de los principales indicadores de la respuesta del público. Para los esports, este tipo de eventos presenciales tienen un valor añadido: transforman una competición que habitualmente seguimos a través de una pantalla en un punto de encuentro físico para una comunidad internacional.

Mixwell contra ZeratoR: España y Francia también tuvieron su duelo

El sábado hubo espacio para rebajar momentáneamente la tensión competitiva con un showmatch que enfrentó a creadores de contenido españoles y franceses.

Uno de los equipos estuvo liderado por Óscar “Mixwell” Cañellas, mientras que al frente del conjunto francés estuvo Adrien “ZeratoR” Nougaret. El partido de exhibición permitió ver una cara diferente del evento y añadió otro duelo España-Francia al fin de semana.

Finalmente fueron los franceses quienes se llevaron la victoria después de un mapa muy disputado. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para combinar espectáculo, rivalidad y entretenimiento en una jornada en la que la comunidad tuvo también su propio espacio dentro de las VCT EMEA Finals.