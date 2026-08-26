Genigods: Nezha se muestra en Gamescom 2026, un espectacular RPG de acción inspirado en la mitología china

Gustavo Maeso Madrid, 26 AGO 2026 - 11:34h.

Genigods Lab presenta su ambicioso RPG de acción para PlayStation 5, Xbox y PC, desarrollado sobre una versión personalizada de Unreal Engine 5

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Genigods Lab ha aprovechado el escaparate internacional de Gamescom 2026 para presentar mundialmente Genigods: Nezha, un RPG de acción hardcore para un jugador que busca trasladarnos a una particular reinterpretación de los mitos sobre la creación del mundo y las grandes batallas celestiales de la tradición china. El título está siendo desarrollado para PlayStation 5, Xbox y PC, aunque todavía no cuenta con una fecha concreta de lanzamiento.

Nos encontramos ante el proyecto principal de un equipo formado por profesionales con alrededor de 20 años de experiencia en la industria. Para su estreno internacional, el estudio ha elegido Opening Night Live de gamescom, donde ha mostrado el primer tráiler dedicado a presentar el universo de Genigods: Nezha. Además, quienes visiten la feria de Colonia entre el 26 y el 30 de agosto podrán probar una demo en los espacios oficiales de las plataformas, con combates contra jefes gigantes y una muestra de las posibilidades que ofrecerán los artefactos.

De la Perla Espiritual a la leyenda de Nezha

La aventura parte de una premisa estrechamente relacionada con la mitología china. Nosotros encarnaremos a la Perla Espiritual, una esencia vital primordial creada por la diosa Nüwa que termina reencarnándose como la legendaria divinidad Nezha.

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A partir de ahí, Genigods Lab plantea un viaje de transformación dividido en tres grandes etapas. El protagonista comenzará dentro de un recipiente primitivo de porcelana, evolucionará hasta convertirse en el primer humano mortal y, finalmente, alcanzará una forma de guerrero celestial trascendido.

No será únicamente una evolución estética. El estudio pretende vincular esta progresión al desarrollo narrativo y jugable del personaje, haciendo que cada etapa represente una nueva dimensión de sus capacidades.

La historia recuperará además algunos relatos clásicos de la cultura china, entre ellos Kuafu persiguiendo al Sol y Yi derribando los nueve soles. El arco argumental presentado durante gamescom pone especial énfasis en la figura de la diosa madre solar y adopta una perspectiva matriarcal poco habitual en las adaptaciones internacionales de estos mitos.

Según explica Young Lau, productor de Genigods Lab, el objetivo del equipo es mostrar a jugadores de todo el mundo la espectacularidad de las grandes batallas celestiales de la tradición china. Las decisiones y habilidades empleadas durante la aventura tendrán, según el estudio, consecuencias sobre el desarrollo de esta particular epopeya oriental.

Un sistema de combate pensado para luchar entre el cielo y la tierra

Uno de los elementos con los que Genigods: Nezha quiere diferenciarse dentro del concurrido género de los action RPG es su sistema de combate de doble postura.

En lugar de limitar los enfrentamientos al suelo, podremos alternar entre combate cuerpo a cuerpo terrestre y enfrentamientos aéreos tridimensionales con libertad de movimiento. La idea es recrear esas batallas imposibles entre dioses y criaturas mitológicas que transcurren simultáneamente entre el cielo y la tierra.

El sistema también estará estrechamente conectado con los poderes de creación del protagonista. Genigods Lab promete libertad para desplazarnos entre ambos dominios, utilizar diferentes habilidades y acabar desbloqueando la característica forma celestial de ocho brazos de Nezha.

Este planteamiento cobrará especial importancia en las batallas contra jefes. El juego incluirá criaturas y antiguas divinidades de dimensiones colosales, con enfrentamientos diseñados para desarrollarse tanto en escenarios terrestres como en espacios celestiales.

La Lanza de Punta de Fuego y las Ruedas de Viento y Fuego regresan

Naturalmente, una reinterpretación de Nezha estaría incompleta sin algunos de los artefactos asociados históricamente al personaje. El juego incorporará armas y objetos como la Lanza de Punta de Fuego, las Ruedas de Viento y Fuego y el Ladrillo Dorado.

Genigods Lab no quiere utilizarlos únicamente como referencias para los aficionados a la mitología. Los objetos formarán parte de un sistema de colección, progresión y transformación que tendrá consecuencias directas sobre el combate.

Completar determinados conjuntos de artefactos permitirá, por ejemplo, desbloquear la forma de ocho brazos. Para dar personalidad propia a este equipamiento, el estudio ha desarrollado internamente una biblioteca de recursos inspirados en objetos mitológicos chinos, combinando elementos tradicionales con una estética futurista que el equipo define como “cyber-sinificada”.

La intención parece clara: conservar una identidad visual reconociblemente china sin limitarse a reproducir literalmente las representaciones tradicionales.

Unreal Engine 5 y tecnología procedente de la animación

El apartado técnico es otro de los grandes argumentos de la presentación. Genigods: Nezha utiliza Unreal Engine 5, pero Genigods Lab asegura haber realizado importantes modificaciones sobre la tecnología de Epic Games para adaptarla a las necesidades particulares del proyecto.

Uno de los aspectos más llamativos es el tratamiento de los fluidos y de los fenómenos naturales. El estudio está colaborando con miembros clave del equipo de producción de las películas de animación Ne Zha y Ne Zha 2 para trasladar técnicas de simulación cinematográfica en tiempo real al videojuego.

Fuego, agua, nubes y fenómenos cósmicos serán protagonistas tanto durante los combates como en las secuencias narrativas. La arquitectura técnica también integra ciclo de día y noche, climatología dinámica, Motion Marching 2.0 y ML Deformer, además de los sistemas necesarios para permitir la transición fluida entre el combate terrestre y aéreo.

Genigods Lab asegura que todo ello se está diseñando con un doble objetivo: alcanzar una presentación visual propia de una producción AAA y mantener la fluidez necesaria para un RPG de acción donde la respuesta de los controles resulta fundamental.