EXODUS fija su lanzamiento para abril de 2027 y presenta a Salt, un pulpo mercenario

Gustavo Maeso 26 AGO 2026 - 13:05h.

El RPG de acción y ciencia ficción de Archetype Entertainment y Wizards of the Coast llegará el 7 de abril de 2027 a PS5, Xbox Series X|S y PC

Todos los videojuegos anunciados en The Game Awards 2025

Compartir







EXODUS ya tiene fecha marcada en el calendario. Archetype Entertainment ha aprovechado la Opening Night Live de gamescom para confirmar que su RPG de acción y ciencia ficción se estrenará el 7 de abril de 2027. El título estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store.

La compañía ha acompañado el anuncio con un nuevo tráiler cinemático que incorpora secuencias del propio juego y que nos permite conocer mejor a Salt, probablemente uno de los personajes más peculiares que veremos en EXODUS: un pulpo mercenario y cazarrecompensas que se incorpora al viaje de Jun. Además de ampliar el reparto, el vídeo deja nuevas pinceladas del combate y del universo de ciencia ficción que Archetype Entertainment prepara para el próximo año.

PUEDE INTERESARTE Warlock es el prometedor nuevo videojuego de fantasía oscura de Dungeons & Dragons

Salt: un pulpo, un mech y un rifle de francotirador

Si hay un personaje capaz de robarse buena parte de la atención del nuevo tráiler, ese es Salt. Archetype la describe como una mercenaria y cazarrecompensas que se une al viaje de Jun, aunque su aspecto dista mucho del compañero convencional que podríamos esperar en un RPG.

Salt es un pulpo que pilota un mech de combate especializado, una combinación que no parece limitarse a ser una extravagancia visual. Sus características tienen implicaciones directas sobre el campo de batalla.

Entre sus especialidades encontramos las habilidades de francotirador de largo alcance, las maniobras evasivas rápidas y la posibilidad de desplegar cortinas de humo similares a la tinta de un cefalópodo. Estas últimas sirven para confundir y desorientar a los enemigos. También puede superar determinados obstáculos que otros personajes no pueden afrontar, por lo que su utilidad parece ir más allá de proporcionar potencia de fuego.

Su papel se entrelaza, además, con la historia de Jun. Ambos proceden de mundos muy diferentes y comienzan siendo dos desconocidos, pero terminan combatiendo espalda contra espalda contra un enemigo común. La supervivencia es solo una parte de esa lucha: el concepto de hogar y aquello que merece la pena proteger también ocupa un lugar destacado en la relación planteada entre los dos personajes.

Emrys también acompañará a Jun en combate

Salt no será el único aliado que podremos ver luchando junto a Jun. La presentación también ha puesto el foco sobre Emrys, integrante de los Deva.

Los Deva son descritos como una misteriosa especie Celestial cuya particularidad reside en la coexistencia de múltiples conciencias, una idea que encaja con el componente de ciencia ficción que define el universo de EXODUS y que abre numerosas posibilidades desde el punto de vista narrativo.

En combate, Emrys adopta una función fundamentalmente orientada al apoyo. Puede lanzar Remnant Orbs, unos orbes capaces de drenar y debilitar a los enemigos. La energía sustraída no se desperdicia: vuelve hasta Jun transformada en protección.

Salt y Emrys anticipan así una estructura de combate en la que los compañeros pueden desempeñar funciones especializadas. Mientras la primera aporta capacidad ofensiva a distancia, movilidad y recursos para desorientar al enemigo, Emrys introduce habilidades destinadas al debilitamiento y la protección.

Más de 500.000 usuarios ya han añadido EXODUS a su lista de deseados

La expectación que rodea al juego también empieza a traducirse en cifras. Antes de su aparición en Opening Night Live, Archetype Entertainment había puesto en marcha una serie de hitos relacionados con las listas de deseados como agradecimiento a la comunidad interesada en EXODUS.

El título ya ha superado las 500.000 incorporaciones a listas de deseados, suficiente para alcanzar el primer objetivo de la campaña. Como recompensa, los jugadores recibirán un mapa estelar Celestial para decorar su apartamento dentro del juego.

El hito también ha permitido desbloquear nuevas imágenes de arte conceptual y el primer tema musical publicado de EXODUS, titulado «Elegy for a Forgotten World».

Y la iniciativa continuará a medida que aumente la cifra. Entre las recompensas previstas para los siguientes objetivos encontramos contenidos tanto para utilizar dentro del juego como fuera de él, incluidos cosméticos para los atuendos, una cinemática dedicada a la historia de Salt y nuevos temas musicales.

Ahora sabemos exactamente cuánto habrá que esperar para comprobar cómo encajan todas esas ideas. EXODUS se estrenará el 7 de abril de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego ya puede añadirse a la lista de deseados en las tiendas digitales de estas plataformas, mientras Archetype Entertainment continúa avanzando hacia los siguientes hitos de su campaña.