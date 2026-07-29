Las 4 vías para jugar 'gratis' a Orbitals en Switch 2 con una opción para Switch 1

Juan Pérez 29 JUL 2026 - 16:53h.

El título de Shapefarm utiliza el exitoso modelo de Josef Fares

Los 9 videojuegos must-buy para Switch 1 y 2, todo de 5 a 15 euros en la Nintendo eShop

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La filosofía Josef Fares anclada al éxito de títulos como It Takes Two, A Way Out o Split Fiction pasa el testigo a Orbitals en uno de los lanzamientos más prometedores dentro del género cooperativo de acción y aventura. La historia de Maki y Omura vestida de un tributo maravilloso a la animación japonesa de los 90 llega a Nintendo Switch 2 con una ventana de oportunidad gratuita para el segundo jugador, no solo desde el salón de casa sino también en la pestaña del online.

El GameShare y el pase amigo son los dos grandes baluartes de Orbitals para amplair sus posibilidades en un mercado plagado de juegos una vez finalizado el verano. El próximo 3 de septiembre llega esta aventura espacial creada por Shapefarm y publicada por Kepler Interactive, un inicio tremendo de uno de los meses más esperados del año antes de darle la bienvenida a GTA VI. Y muy lejos de ese lugar, la oportunidad de jugar online con una misma copia se hace hueco.

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La primera vía pasa por el online del GameShare, la versión más directa para aprovechar la función del juego compartido entre un jugador que sí tiene Orbitals comprado y un segundo que solo necesita el enlace. Ni descarga ni compra del juego. El segundo caso es el famoso pase amigo que tanto ha viralizado Josef Fares con It Takes Two o Split Fiction en los últimos años. Es tan sencillo como invitar al amigo y que este descargue el pase desde la Nintendo eShop para así aceptar la partida y entrar directamente al anime retro que recrea la animación de los años 80 y 90.

Orbitals también se puede jugar en Switch, pero con asterisco

Las dos últimas opciones son las más habituales, pero no por eso dejan de ser importantes porque se han perdido en múltiples juegos cooperativos. La versión local de Orbitals permite jugar con dos players en una misma Nintendo Switch 2, solo hay que compartir los Joy-Con o tirar de otros mandos adheridos en casa para dividir la pantalla. La cuarta alternativa es el GameShare local para jugar desde el mismo sofá de casa, pero cada jugador con su consola: el primero con Orbitals comprado y el segundo conectado con su propia Switch 1 o 2. Este es el único caso donde se puede utilizar la primera portátil de Nintendo para jugar al título.

Esta opción de jugar en la Nintendo Switch 1 es factible porque la consola no tiene que procesar absolutamente nada del juego, ni la física del juego ni las gráficas, algo que sostiene la CPU y la GPU de la Switch 2. Es una alternativa única que permite aguantar todo el peso y renderizar el juego de forma nativa para los dos players.

El título llega con edición tanto física como digital con un doblaje completo al castellano y al español, un plus en esta época que multiplica la experiencia.