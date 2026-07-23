Birds of War demuestra que internet tenía razón: el meme del juego de pájaros merecía existir

Gustavo Maeso Madrid, 23 JUL 2026 - 15:13h.

Birds of War ya está disponible en Steam y demuestra que internet puede convertir un chiste en un shooter multijugador con pájaros, garras y mucho caos

Los 11 juegazos rebajados en digital en PS Store, de Silksong a Assassin’s Creed Shadows

Compartir







Internet tiene una habilidad especial para convertir cualquier tontería en un fenómeno global. Lo hemos visto con mods imposibles, creepypastas como Escape the Backrooms, rumores que acaban siendo ciertos y hasta con juegos que nunca existieron... hasta que alguien decide que ya es hora de hacerlos realidad. Porque sí, hubo un momento en el que miles de personas empezaron a compartir vídeos de un supuesto Bird Game 3, un videojuego protagonizado por pájaros que, en realidad, nunca había existido. Eran clips falsos creados con inteligencia artificial, pero el meme era tan absurdo que acabó pareciendo creíble.

Lo mejor de toda esta historia es que alguien pensó exactamente lo mismo que probablemente estaríamos pensando nosotros: "¿Y si hacemos el juego de verdad?". Seis meses después, el estudio australiano HexNest Games ha convertido aquel chiste viral en Birds of War, un shooter PvP en el que nueve especies de aves se declaran la guerra en frenéticas partidas 3 contra 3 contra 3. Porque, al parecer, internet llevaba tiempo diseñando un videojuego sin saberlo.

PUEDE INTERESARTE Kick, el juego indie que convierte el camino al colegio en una oda futbolera a la infancia

De un meme de IA a un videojuego completamente real

A finales del año pasado comenzaron a circular por redes sociales varios vídeos que simulaban la jugabilidad de un inexistente Bird Game 3. No pertenecían a ningún estudio ni anunciaban ningún proyecto. Simplemente eran pequeños montajes creados con IA que mostraban un supuesto multijugador protagonizado por pájaros.

PUEDE INTERESARTE Project Songbird, el thriller psicológico indie llega el 26 de marzo

La broma fue creciendo hasta convertirse en uno de esos memes imposibles de explicar. Miles de personas compartían los clips preguntándose dónde podía descargarse aquel juego que, sencillamente, no existía. Fue entonces cuando HexNest Games decidió aprovechar la oportunidad.

Lejos de quedarse en la ocurrencia, el pequeño estudio de Melbourne comenzó a desarrollar un título que recogiera exactamente esa premisa. Según explica su fundador, Seaton Rogers —conocido también por su faceta como el rapero australiano YNG Martyr—, pensaban que completar el proyecto les llevaría apenas dos semanas. La realidad fue bastante diferente: terminaron invirtiendo seis meses de trabajo para convertir el meme en un videojuego completamente funcional. Ellos mismos resumen la aventura en su página de Steam: "A finales de 2025, vimos un meme sobre un juego falso de pájaros que no existía. Desde entonces, hemos dedicado cada momento despiertos de nuestras vidas a hacerlo realidad".

¿Cómo sería Call of Duty... si todos fueran pájaros?

La propia desarrolladora resume el concepto de una forma tan absurda como efectiva: "Es Call of Duty, pero eres un pájaro." Y, sorprendentemente, la descripción funciona.

Birds of War enfrenta a tres equipos de tres jugadores en combates aéreos donde el objetivo principal consiste en robar huevos de los nidos enemigos mientras se protege el propio. No hay rifles, escopetas ni explosivos. Aquí las armas son picos, garras y ataques cuerpo a cuerpo, todo acompañado de físicas ragdoll que convierten cada eliminación en un momento perfecto para un clip de Twitch o TikTok.

A ello se suma un chat de voz por proximidad que añade una capa extra de caos. Podemos escuchar a los rivales antes incluso de verlos... y ellos también pueden oír todo lo que decimos. Una idea que promete convertir cada partida en una colección de situaciones tan memorables como ridículas.

Nueve aves, varios modos de juego y mucho contenido para creadores

Cada una de las nueve clases de aves ofrece un estilo de juego diferente. Entre ellas encontramos cuervos, colibríes, búhos, águilas, palomas o el inconfundible shoebill, todas con habilidades y formas de jugar propias.

Además del modo principal basado en el robo de huevos, el juego incorpora Team Deathmatch, Free for All e Infected, ofreciendo diferentes maneras de aprovechar su peculiar sistema de combate aéreo. Todo ello ha sido desarrollado sobre Unreal Engine 5.

HexNest también ha querido seducir directamente a streamers y creadores de contenido con herramientas específicas, como un modo de cámara vertical 9:16 pensado para generar vídeos cortos y un botón para silenciar permanentemente el chat de voz cuando la situación se descontrole más de la cuenta.

En cuanto a la monetización, el estudio asegura que todas las compras son exclusivamente cosméticas. Es decir, se puede pagar por presumir, pero no para obtener ventajas competitivas.

Un éxito incluso antes del lanzamiento

Lo más curioso es que el proyecto ya había conseguido llamar la atención antes de ponerse a la venta. Según comparte el estudio, Birds of War llegó a su lanzamiento con 100.000 usuarios en la lista de deseos de Steam, una cifra lograda sin campañas de publicidad de pago. Durante Steam Next Fest, su demo reunió a más de 25.000 jugadores únicos en una semana y alcanzó un pico cercano a los 300 jugadores simultáneos.

El fenómeno también terminó conquistando Twitch. El conocido creador de contenido LIRIK probó el juego en directo ante millones de seguidores y llegó a bromear afirmando que aquello podía convertirse en "el próximo Marvel Rivals" e incluso despedirse de Fortnite entre risas.

Birds of War ya puede adquirirse en PC a través de Steam por 7,80 euros, con un 20% de descuento por el periodo de lanzamiento.