Olivia Rodrigo aterriza en Fortnite con skins, gestos y recompensas

Gustavo Maeso Madrid, 26 JUN 2026 - 14:14h.

La popular y joven estrella del pop se convierte en la nueva colaboración musical de Epic Games

Fortnite se carga tres modos de juego, dos en abril y uno en octubre

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Fortnite vuelve a reforzar su estrategia de mezclar música con videojuegos con una nueva incorporación de primer nivel. Desde hoy, Olivia Rodrigo pasa a formar parte del universo del popular battle royale de Epic Games, donde los jugadores podrán encontrar tanto contenido gratuito como una completa colección de objetos cosméticos inspirados en la artista estadounidense.

La llegada de la cantante supone un nuevo paso en la apuesta de Fortnite por integrar a algunas de las mayores estrellas de la música internacional dentro de su ecosistema. En los últimos años hemos visto desfilar por el juego a artistas de géneros muy diferentes, consolidando una fórmula que ha demostrado ser uno de los grandes atractivos tanto para los aficionados al videojuego como para los seguidores de estos músicos.

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Un lanzamiento que coincide con el éxito de su nuevo álbum

El debut de Olivia Rodrigo en Fortnite llega poco después del lanzamiento de su tercer trabajo discográfico, you seem pretty sad for a girl so in love. El álbum ha debutado directamente en el número uno de la lista Billboard 200, convirtiéndose además en el estreno con mayor impacto comercial logrado por un artista en solitario durante este año.

Este buen momento profesional convierte su incorporación al videojuego en una colaboración especialmente significativa. Epic Games acostumbra a sincronizar muchas de sus asociaciones con momentos destacados en la carrera de los artistas, aprovechando la enorme visibilidad que ofrece una comunidad de millones de jugadores repartidos por todo el mundo.

Recompensas gratuitas y nuevos objetos cosméticos

Quienes accedan a la isla principal de Fortnite podrán visitar la ubicación donde aparece el personaje de Olivia Rodrigo para conseguir un par de recompensas cosméticas gratuitas simplemente interactuando con este contenido.

Además, como ya es habitual en este tipo de colaboraciones, la tienda de objetos del juego incorporará una colección dedicada a la cantante. Entre los artículos disponibles destacan dos aspectos (skins) inspirados en diferentes estilismos que la artista ha lucido en algunos de sus videoclips más conocidos.

La colección también incluirá nuevos gestos (emotes), así como varias Jam Tracks, las canciones que pueden utilizarse en Fortnite Festival, el modo musical del juego inspirado en la mecánica de los clásicos títulos de ritmo y bandas musicales.

Fortnite continúa ampliando su universo musical

La incorporación de Olivia Rodrigo se suma a una larga lista de colaboraciones musicales que han convertido a Fortnite en una de las plataformas de entretenimiento más activas para artistas internacionales.

Durante los últimos años, el juego ha recibido contenido protagonizado por figuras como Eminem, Snoop Dogg, Metallica, Lady Gaga, Billie Eilish o Sabrina Carpenter, además de conciertos virtuales y eventos especiales que han redefinido la relación entre la industria musical y los videojuegos.