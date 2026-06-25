Razer presenta Soma Chroma, su primera silla gaming con iluminación RGB reactiva

Gustavo Maeso 25 JUN 2026 - 17:16h.

La compañía estrena una nueva familia de sillas inmersivas con tecnología Razer Chroma RGB integrada y sincronizada con más de 300 videojuegos

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Ya os hemos hablado de algunas sillas gaming de Razer, como la popular Iskur V2, y también hemos probado Freiya, el cojín con tecnología háptica para sentir tus juegos en tu propio cuerpo, pero a la compañía americana de accesorios para gamers le faltaba integrar una de sus tecnologías más carismáticas en sus sillas: la iluminación RGB. Y este es precisamente el paso que han dado con Soma Chroma, una silla gaming que "brilla con luz propia".

La compañía presenta su primera silla con iluminación Razer Chroma RGB integrada, inaugurando además una nueva familia de productos centrados en la inmersión. La propuesta combina efectos de iluminación sincronizados con la acción de más de 300 videojuegos, un diseño ergonómico pensado para sesiones prolongadas y una conectividad inalámbrica que busca mantener el escritorio libre de cables.

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Una silla que reacciona al juego en tiempo real

La principal novedad de la Razer Soma Chroma reside en su sistema de iluminación reactiva. Gracias a la integración de la plataforma Razer Chroma RGB, la silla es capaz de modificar sus efectos lumínicos en función de lo que sucede en pantalla, sincronizándose con más de 300 títulos compatibles. De este modo, explosiones, cambios de escenario o momentos clave de la partida también se reflejan en la propia silla, reforzando la sensación de inmersión.

Los usuarios pueden personalizar completamente la iluminación mediante Razer Synapse, el software de configuración de la marca. Desde esta plataforma es posible elegir entre 16,8 millones de colores y diez efectos predefinidos para adaptar la estética del equipo a cualquier configuración o ambiente.

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Según explica Addie Tan, directora global de la división Lifestyle de Razer, la intención no era simplemente añadir iluminación decorativa a una silla gaming, sino convertirla en un elemento que participe activamente en cada sesión. La compañía considera que el espacio de juego se ha convertido en una forma de expresión personal y que la silla debía evolucionar al mismo ritmo que el resto del ecosistema.

Ergonomía para jugar durante horas

Más allá del apartado visual, Razer ha puesto un importante énfasis en la comodidad. La Soma Chroma incorpora un soporte lumbar ergonómico integrado cuya forma está diseñada para mantener una postura neutra y reducir la fatiga durante largas jornadas frente al ordenador.

A ello se suma un cojín de asiento fabricado con espuma de doble densidad curada en frío, una solución que combina firmeza y confort para distribuir mejor la presión sobre el cuerpo. El objetivo es minimizar los puntos de carga que aparecen tras muchas horas sentado sin sacrificar la estabilidad necesaria durante las partidas más intensas.

El respaldo también amplía las posibilidades de uso gracias a un sistema de reclinación de hasta 155 grados. Esta característica permite pasar rápidamente de una posición enfocada en la competición a otra mucho más relajada para descansar, ver una película o disfrutar de otro tipo de contenido multimedia.

Un escritorio más limpio gracias a la alimentación por USB-C

Otro de los aspectos que diferencia a la Soma Chroma es su sistema de alimentación. En lugar de depender de múltiples conexiones, la silla funciona mediante un único puerto USB Tipo-C, que puede conectarse tanto a un adaptador de corriente como a una batería externa compatible.

Esta solución ofrece una mayor libertad de movimiento y evita tener que mantener la silla permanentemente unida al escritorio mediante varios cables, algo especialmente valorado por quienes cuidan la estética de su espacio gaming.

Control inmediato desde la propia silla

La experiencia también busca ser sencilla en el día a día. Para ello, Razer incorpora un panel de control integrado desde el que se pueden modificar los efectos de iluminación, ajustar el nivel de brillo o cambiar el modo de conexión sin necesidad de abrir aplicaciones.

La silla ofrece conectividad dual: mediante un dongle USB de 2,4 GHz para PC y a través de Bluetooth para dispositivos móviles utilizando la aplicación Razer Furniture. Todo ello se realiza mediante controles físicos accesibles directamente desde la estructura de la silla.

La nueva Razer Soma Chroma ya se encuentra disponible con un precio de venta recomendado de 529,99 euros. Puede adquirirse a través de la tienda oficial de Razer y otros puntos de venta.