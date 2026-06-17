Joe Jonas pone banda sonora a Hay Day con The Cozy Anthem, una celebración musical en el juego

Gustavo Maeso 17 JUN 2026 - 17:51h.

El artista transforma la icónica melodía del popular simulador de granjas de Supercell en una canción original

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El verano llega con música a los campos virtuales de Hay Day. El popular juego para móviles de Supercell ha anunciado una colaboración con el cantante, compositor y actor Joe Jonas para lanzar The Cozy Anthem, una canción original inspirada en la reconocible melodía que acompaña desde hace años a millones de jugadores en sus granjas digitales.

La colaboración no se limita al lanzamiento de una canción. También sirve como punto de partida para un festival musical virtual que se desarrollará tanto dentro del juego como en redes sociales entre el 16 y el 30 de junio. Durante este periodo, los jugadores podrán participar en actividades comunitarias, desbloquear recompensas exclusivas y crear sus propias versiones del tema para compartirlas con otros usuarios alrededor del mundo.

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Una nueva versión de la melodía más reconocible de Hay Day

Con The Cozy Anthem, Joe Jonas ha dado un paso más allá de una colaboración promocional convencional. El artista ha tomado la emblemática música de fondo de Hay Day y la ha transformado en una composición con letra propia, manteniendo el espíritu relajado y acogedor que caracteriza al juego. La propuesta busca capturar la sensación de tranquilidad que muchos usuarios asocian con el cuidado de sus granjas virtuales y convertirla en una experiencia musical compartida.

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Según explicó el propio cantante, el videojuego se ha convertido en un pequeño refugio dentro de una agenda especialmente intensa. Jonas destacó que Hay Day le ofrece un espacio para desconectar, relajarse y recuperar energías antes de volver a sus compromisos profesionales. Esa conexión personal con el título fue precisamente la que impulsó la creación de esta nueva canción, concebida para que los jugadores puedan hacerla suya y personalizarla.

Un festival musical pensado para la comunidad

La gran novedad de esta colaboración es el festival de música virtual que acompañará al lanzamiento. Aunque Joe Jonas será el gran protagonista, la iniciativa también contará con la participación de diferentes artistas emergentes procedentes de entornos digitales, ampliando así el alcance creativo del proyecto.

Dentro del juego, la canción comenzará a sonar en todas las granjas a partir del 16 de junio, convirtiéndose en una auténtica banda sonora compartida para toda la comunidad. Además, los usuarios encontrarán notas musicales flotantes mientras desarrollan sus actividades habituales. Al interactuar con ellas podrán contribuir a objetivos colectivos que permitirán desbloquear hasta 13 adornos sonoros permanentes para sus granjas.

La propuesta añade un componente colaborativo especialmente interesante. Los jugadores no solo participarán en desafíos comunitarios, sino que también tendrán acceso anticipado a nuevas versiones de The Cozy Anthem a través del buzón de la comunidad, reforzando la sensación de estar construyendo una experiencia conjunta.

TikTok y la creatividad de los jugadores como protagonistas

La celebración trascenderá las fronteras del videojuego. Entre el 18 y el 30 de junio, los aficionados podrán utilizar una experiencia web diseñada específicamente para crear sus propias interpretaciones de la canción y compartirlas posteriormente en TikTok. La estrategia busca aprovechar el potencial creativo de la comunidad y convertir a los jugadores en participantes activos de la campaña.

A ello se suma la posibilidad de adquirir dentro del juego un objeto de colección muy especial: una gramola exclusiva capaz de reproducir The Cozy Anthem incluso después de que concluya el festival. Este elemento decorativo permitirá que la canción permanezca en las granjas como recuerdo permanente de la colaboración.

Desde su lanzamiento, el título ha construido una experiencia centrada en la calma, la gestión relajada y la interacción positiva entre usuarios. La directora general de Hay Day, Maya Hofree, señaló que la colaboración con Joe Jonas consigue traducir precisamente ese sentimiento de comodidad y desconexión en una canción que representa la esencia de la marca.