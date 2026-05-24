AGNI: Village of Calamity, el survival horror indonesio que mezcla terror y folklore ritual

Gustavo Maeso Madrid, 24 MAY 2026 - 10:27h.

Una pesadilla cinematográfica ambientada en una aldea prohibida con un destacado componente visual

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El terror asiático sigue encontrando nuevas formas de reinventarse en la industria del videojuego, y AGNI: Village of Calamity apunta directamente a convertirse en una de las propuestas más inquietantes y originales. Con una ambientación profundamente indonesia, una fuerte carga psicológica y una violencia inspirada en el slasher más crudo, el título de Separuh Interactive quiere llevarnos a una experiencia tan perturbadora como cinematográfica.

La propuesta acaba de ganar todavía más relevancia tras confirmarse que Wired Productions será la encargada de publicar el juego a nivel mundial. La editora británica, especializada en títulos narrativos y experiencias de corte psicológico, acompañará así a Separuh Interactive en el lanzamiento de un proyecto que ya estaba despertando atención por su estética, su tono y su identidad cultural.

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Un viaje hacia la obsesión y el colapso mental

AGNI: Village of Calamity nos pone en la piel de Agni, una investigadora perteneciente a una Agencia secreta que decide desobedecer las órdenes para buscar a su compañero desaparecido. Su misión la lleva hasta Desa Purba, una aldea prohibida donde la realidad parece deformarse entre rituales, violencia y horrores imposibles de explicar.

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Lo interesante aquí no es solo el planteamiento narrativo, sino el enfoque que Separuh Interactive quiere imprimir al conjunto. El estudio define el juego como una experiencia de terror cinematográfico donde se mezclan el horror psicológico, la extrañeza ritual y la brutalidad del slasher indonesio. Todo ello bajo una estética opresiva y una narrativa centrada en la culpa, la obsesión y la fragilidad mental.

A medida que avanzamos, Agni irá descendiendo hacia una espiral de violencia y deterioro psicológico. El juego promete explorar los límites de la mente humana mientras la protagonista se enfrenta no solo a criaturas y amenazas físicas, sino también a sus propios remordimientos.

El “New Weird” como identidad creativa

Separuh Interactive asegura que una de sus grandes ambiciones es llevar el horror indonesio hacia el terreno del denominado “New Weird”, una corriente que mezcla elementos de terror, surrealismo y ficción extraña para romper constantemente la percepción del jugador.

Ardhan Fadhlurrahman, COO del estudio, explica que buscan crear un thriller psicológico capaz de desafiar la realidad y generar incomodidad constante. Además, destaca la importancia de trabajar con un socio internacional que permita mantener intacta la visión creativa del proyecto y, al mismo tiempo, acercar el folklore y la sensibilidad del terror indonesio a jugadores de todo el mundo.

Y ahí es precisamente donde encaja Wired Productions. La editora británica lleva años apostando por videojuegos con personalidad propia, alejados de fórmulas comerciales convencionales. Leo Zullo, Managing Director de la compañía, ha señalado que AGNI representa exactamente el tipo de historias intensas y diferentes que buscan apoyar.

Un nuevo tráiler y música original de Black Razor Records

Coincidiendo con el anuncio, Wired Productions ha publicado un nuevo tráiler del juego acompañado por música original creada para la ocasión. El tema principal, titulado “AGNI”, ha sido desarrollado bajo el sello independiente Black Razor Records, propiedad de la propia editora.

La canción busca reforzar el tono emocional y la sensación de angustia que transmite el universo del juego. Y, viendo el material mostrado hasta ahora, parece claro que el sonido tendrá un papel clave en la construcción de la tensión y el terror.

Por el momento, AGNI: Village of Calamity está confirmado para: PC (Steam y Epic Games Store), PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además, los responsables han adelantado que próximamente se anunciarán nuevas plataformas.

Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento definitiva, el proyecto ya empieza a posicionarse como uno de los survival horror independientes más prometedores de los próximos meses. Su combinación de terror psicológico, imaginería ritual indonesia y narrativa cinematográfica ha llamado nuestra atención.