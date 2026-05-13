El Sports Card Simulator, el coleccionismo extremo repleto de minijuegos

Juan Pérez 13 MAY 2026 - 18:09h.

La exposición, los gradeos y los eventos son el plus de esta alternativa

Riot Control Simulator: el simulador de antidisturbios que llegará a PC y consolas

Compartir







La fiebre del Card Shop Simulator tiene múltiples variantes en los juegos indies que repiten una y otra vez la fórmula de la pequeña tienda que crece con el paso del tiempo entre aperturas y ventas. Ahora hay un paso más en Sports Card Collector Simulator, una versión deportiva de todos estos títulos que ofrece variantes de diferentes deportes hasta dar con el éxito no desde la tienda, sino desde una convención repleta de fans.

Todo aquel enamorado de los simuladores de este estilo o de algún TCG o LCG con cierto pasatiempo entre vídeos verticales seguro ha visto en más de una ocasión los vídeos de creadores de contenido donde algunos compran y venden cartas, por ejemplo de Pokémon. Ese es uno de los giros principales de esta propuesta de ColeThePole, el creador de esta versión donde el principal reclamo son las cartas de diferentes deportes pero no en una tienda, sino en un contexto diferente.

PUEDE INTERESARTE Los 20 descuentos de la renovada PS Store a menos de 15 euros

Hasta ahora apilar cajas era la misión principal dentro de tu propia tienda, ahora el contexto es otro. La famosa convención de fútbol americano, baloncesto, Hockey sobre hielo o béisbol permite juguetear con las cartas, pero también con determinados minijuegos de cada deporte para sentir cada pequeño espacio de todos ellos. Y todo desde la perspectiva de aquel que va saca la famosa mesa de madera, despliega todo su set para vender, cambiar, comprar, intercambiar...y hacer mucho más.

La propuesta diferencial de este juego es que el coleccionismo va mucho más allá, se pueden gradear cartas, abrir packs misteriosos y por supuesto generar aperturas de sobres para crear una colección. Y además de eso hay una gran cantidad de objetos coleccionables que hacen más interesante la exposición, como bates de béisbol, camisetas de las estrellas de cada deporte así como firma de cartas con presencia de los jugadores.

PUEDE INTERESARTE La filtración de Subnautica 2 y los bloqueos hasta el lanzamiento

Ese extra de actividades tiene un pero, y como sucede en todos los juegos coleccionables del estilo, es la ausencia de nombres reales por la lógica de los derechos relacionados con cualquier título que quiere beneficios. Por eso este título es muy interesante a priori, pero lo puede ser mucho más si alguien entra en él con un mod dispuesto a convertir todas esas creaciones de personajes en cada deporte y equipo en sus versiones reales.

PUEDE INTERESARTE La flojera de PC Fútbol 8: renovación de excusa con mirada al infinito

La promesa del desarrollo pasa por una demo lo más pronto posible que debe tener continuidad a finales de año con el lanzamiento, y si el juego es capaz de establecer un número de ventas alto, incluso puede llegar a consolas. El aperturismo de este género dentro del simulador permite hacer mucho más que controlar vendedores en una tienda pequeña, esto es algo más que alimentar las ventas, es una colección a lo grande desde un evento que da la sensación de ser mucho más grande.

Es una evolución natural para ir a más que toma la perspectiva de los deportes con múltiples guiños a franquicias que pasan incluso al séptimo arte con el caso de Regreso al futuro. Aún así toca destacar que todas las versiones de los deportistas están creadas por Inteligencia Artificial para el diseño de los mismos al integrarse en las cartas, un asterisco lógico en un indie que plantea una idea original en un entramado muy perseguido por un perfil de la comunidad.