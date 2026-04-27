Gustavo Maeso 27 ABR 2026 - 16:50h.

La nueva consola llegará el 12 de noviembre de 2026 con cartuchos físicos, HDMI y compatibilidad con juegos originales

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Neo Geo AES+ acaba de demostrar que la nostalgia, cuando se combina con una propuesta técnica ambiciosa, puede convertirse en un fenómeno comercial inmediato. El regreso de la mítica consola de SNK no ha empezado con una simple buena acogida: ha arrancado con un auténtico golpe sobre la mesa. Lars Wingefors, máximo responsable de Embracer Group, ha afirmado que “en las primeras 24 horas” recibieron más reservas pagadas que todo el volumen anual previsto para Neo Geo AES+. Desde entonces, añadió, las ventas han seguido creciendo a través de sus canales propios, tiendas online y comercios especializados.

Nos gusta pensar que el mercado retro ya no sorprende, pero este caso nos obliga a levantar la ceja. La Neo Geo AES original siempre fue un objeto de deseo, una consola casi mitológica para quienes crecimos mirando los salones recreativos como si fueran templos. Ahora, con Neo Geo AES+, PLAION REPLAI y SNK han tocado una fibra muy concreta: la del jugador que no quiere una microconsola más, sino una máquina física, con cartuchos, mandos arcade y una promesa clara de fidelidad al hardware clásico. La consola ya está disponible para reservar y su lanzamiento está fijado para el 12 de noviembre de 2026.

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Un regreso que ya obliga a revisar previsiones

El dato de las reservas cambia por completo la lectura del anuncio. Neo Geo AES+ no llega solo como homenaje de 35.º aniversario; llega como producto con demanda real antes incluso de pisar las tiendas. Wingefors ha señalado que el equipo está actualizando las previsiones de producción de cara al lanzamiento, una reacción lógica si la consola ha superado en un solo día lo que se esperaba vender durante todo un año.

El mensaje comercial es directo: “sin emulación, sin concesiones, sin comparación”. La Neo Geo AES+ se ha desarrollado en colaboración con SNK, responsables del hardware original, y utiliza ASIC, circuitos integrados de aplicación específica, para reproducir la experiencia de juego con la mayor autenticidad posible. La compañía insiste en que no hablamos de una simple carcasa nostálgica, sino de una recreación pensada para jugadores exigentes y coleccionistas.

Qué tendrá Neo Geo AES+

Neo Geo AES+ mantendrá compatibilidad total con los cartuchos originales de Neo Geo AES, uno de sus grandes argumentos para la comunidad coleccionista. Esto significa que quienes conserven juegos clásicos podrán utilizarlos en la nueva consola y conectarla a pantallas modernas sin depender de soluciones externas. Además de la salida AV estándar, pensada para quienes siguen apostando por monitores CRT, el nuevo hardware incluye HDMI de baja latencia con resolución de hasta 1080p.

La consola también incorporará BIOS en pantalla, interruptores DIP situados en la parte inferior, opciones para cambiar el idioma, modificar la velocidad del hardware y seleccionar modos de visualización. A eso se suma un consumo energético reducido y guardado permanente de las puntuaciones más altas de cada juego. Es decir, el objetivo es conservar el tacto de recreativa, pero eliminando algunas fricciones del hardware doméstico de los años noventa.

Todas las versiones incluirán fuente de alimentación, cable HDMI y joystick arcade. Además, en el lanzamiento estarán disponibles varios accesorios: un joystick arcade Neo Geo AES+ que replica el mando clásico original y añade conectividad por cable e inalámbrica, una tarjeta de memoria Neo Geo AES+ con el mismo rendimiento que la original y un mando Neo Geo AES+ inspirado en el diseño clásico.

Diez juegos de salida y una edición aniversario

La consola no llegará sola. PLAION REPLAI prepara una primera colección de diez cartuchos clásicos: Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord y Over Top. La compañía también ha adelantado que habrá más lanzamientos próximamente, una pista importante para entender el proyecto como un ecosistema y no como una reedición aislada.

Como parte de la celebración del 35.º aniversario, también se pondrá a la venta una Edición Aniversario con diseño blanco hielo. Este pack incluirá el Arcade Stick inalámbrico, el cartucho de Metal Slug y una tarjeta de memoria. Su detalle más coleccionista será el cartucho blanco de Metal Slug, que no estará disponible por separado.

Por qué la Neo Geo original sigue siendo tan importante

Para entender el entusiasmo actual hay que volver a 1990. La Neo Geo AES nació como la versión doméstica del sistema arcade MVS de SNK, y su gran promesa era brutal para la época: llevar a casa juegos prácticamente idénticos a los de recreativa. Mientras muchas consolas adaptaban los arcades con recortes evidentes, Neo Geo apostaba por cartuchos enormes y una experiencia premium. La consola llegó a Estados Unidos con un precio de 649,99 dólares, y sus juegos podían costar varios cientos de dólares, lo que la convirtió en una máquina aspiracional más que masiva.

Ese aura de lujo explica buena parte del éxito inicial de Neo Geo AES+. Durante décadas, la marca ha conservado una reputación especial: combates de precisión milimétrica, sprites enormes, música contundente y una sensación arcade difícil de replicar. El famoso “100 Mega Shock” no era solo un lema; resumía una época en la que el tamaño de los cartuchos era parte del espectáculo. Algunos juegos de Neo Geo superaban ampliamente los 100 MB y el título más grande llegó a los 708 MB, cifras que reforzaron esa imagen de máquina descomunal para su tiempo.