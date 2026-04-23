The Spectrum White Edition: el ZX Spectrum que nunca existió pero que todos soñamos con tener

Gustavo Maeso 23 ABR 2026 - 12:34h.

Retro Games Ltd recupera una vieja leyenda de la escena retro con una edición especial que llega justo en el 44.º aniversario del ZX Spectrum original

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Hoy no estamos ante un simple lanzamiento de una réplica de una máquina de videojeugos clásica, como tantas hemos tenido en los últimos años. Estamos, más bien, ante la materialización de una de esas historias que durante años han sobrevivido en la memoria colectiva de los aficionados al videojuego retro: la del supuesto ZX Spectrum blanco ligado al hito del “one millionth”. Esa unidad legendaria, envuelta en rumor, coleccionismo y folclore comunitario, nunca llegó a las tiendas. Hasta ahora.

Retro Games Ltd ha anunciado hoy la disponibilidad de The Spectrum White Edition, una reinterpretación en blanco del mítico ordenador doméstico, desarrollada junto a PLAION REPLAI y lanzada exactamente en la misma fecha en la que debutó el ZX Spectrum original en Reino Unido, el 23 de abril de 1982. ¡Menuda manera de celebrar el 44 cumpleaños de esta mítica máquina que tanto éxito cosechó en España!.

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Un diseño que convierte una leyenda en producto

Lo más llamativo de esta White Edition es, naturalmente, su acabado totalmente blanco. Pero detrás del color hay algo más interesante: una reivindicación de la cultura popular que ha acompañado al Spectrum durante décadas. La comunidad llevaba años alimentando el relato de aquel modelo conmemorativo del millón de unidades vendidas, una pieza fantasmal que nunca se comercializó y que, precisamente por eso, terminó ganando aura de reliquia. Retro Games Ltd recoge esa narrativa y la traduce en un hardware real y claramente orientado al coleccionismo.

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La propuesta, sin embargo, no se queda en la estética. The Spectrum White Edition replica a tamaño real el ZX Spectrum 48K con su reconocible teclado de goma y mantiene la filosofía de la máquina original, pero adaptada a las exigencias del usuario actual. Hablamos de salida HDMI, compatibilidad USB para mandos y contenido personalizado, y soporte para los modos 48K y 128K. A eso se suman 48 juegos integrados. Y en esa colección se incluyen títulos emblemáticos como Manic Miner, The Hobbit, Head Over Heels y The Great Escape, junto con funciones modernas como guardado de partida, rebobinado y acceso a BASIC.

Mucho más que nostalgia

El ZX Spectrum no fue solo un ordenador querido: fue una puerta de entrada para una generación. Para millones de usuarios, especialmente en Europa y sobre todo en España, representó el primer contacto con el videojuego doméstico, con la informática de consumo y, en muchos casos, con la programación casera. Su lanzamiento en 1982 marcó un punto de inflexión en la popularización del ordenador de 8 bits, y con el tiempo la plataforma superó los cinco millones de unidades vendidas, consolidándose como uno de los equipos más influyentes de su generación.

Por eso esta nueva edición apela a quienes quieren revivir la experiencia de carga, exploración y juego con una interfaz mucho más amable para 2026. La compañía vende la idea de una máquina pensada tanto para jugar como para exhibir. Un objeto de deseo para los amantes del ZX Spectrum, que son legión.

Accesorios exclusivos

La White Edition llega, además, con dos accesorios exclusivos: un joystick blanco a juego con microinterruptores y una unidad USB THEMICRODRIVE personalizada. A ese ecosistema se añade THEGAMEPAD (White), un mando que se comercializa por separado y que busca ampliar las opciones de control sin romper la coherencia visual del conjunto.

El ZX Spectrum fue decisivo en la cultura del “bedroom coding”, en la escena de los microordenadores y en el nacimiento de estudios, desarrolladores y jugadores que después serían fundamentales para la industria.

La máquina llega con la firma de Retro Games Ltd, especializada en recreaciones de hardware clásico. Lanzamientos como THEC64, THEA500 Mini y THE400 Mini les ha colocado en la agenda de los fans de lo retro, como una compañía enfocada en mantener vivo el espíritu del videojuego clásico a través de reinterpretaciones oficiales y accesibles.