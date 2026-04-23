La lucha entre Tekken 8 y Street Fighter 6 por fichar a Tifa

Juan Pérez 23 ABR 2026 - 10:40h.

La última filtración apunta a una conexión directa con Capcom

Sagat regresa en Street Fighter 6 como primer personaje del Año 3

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La lluvia de colaboraciones de los juegos de lucha en los últimos años tienen una nueva ventana de rumores con la filtración de la posible llegada de Tifa a Street Fighter 6, un chivatazo de última hora que hay que coger con pinzas. Hace un año los ecos de una situación similar con el personaje de Final Fantasy VII pasaban por su llegada a Tekken 8, pero finalmente era Clive (FFXVI) el que llegó al fighting game, por lo que el pozo de los deseos está todavía por pulir.

El mismo usuario que hace meses adelantó la llegada de Mr. Bison, Terry y Elena a Street Fighter 6, ahora desvela una nueva lluvia de luchadores para el próximo DLC del juego con tres nuevos aliados. El rumor habla de Vega, Haggar, Gouken y finalmente de Tifa como los elegidos para entrar en la arena del juego, con todo lo que supone incorporar a un personaje nacido en las profundidades de Square Enix.

La atracción de Tifa en la industria de los videojuegos y concretamente en los títulos de pelea es total no sólo por el símbolo que supone dentro de uno de los títulos más sonados de todos los tiempos. La luchadora tiene el perfil de pelea perfecto para entrar en un fighting game tanto por kit de habilidades como por su estilo de especialista en el combate cuerpo a cuerpo, y su estatus es más que reconocible. De hecho la evolución del personaje hasta ahora con un sinfín de ataques reflejados tanto en Final Fantasy VII: Remake como Rebirth hacen mucho más fácil la conversión.

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La cuestión es si verdaderamente el personaje puede viajar desde Midgar a Nayshall teniendo en cuenta lo sucedido hace un año, cuando todas las pistas apuntaban a Tekken 8. Hace un año el propio productor del juego de Bandai Namco hablaba del deseo de tener a más personajes de Final Fantasy, y el nombre de Tifa voló como la opción más clara justo con el despegue de Final Fantasy VII: Rebirth. La solución fue otra, Clive Rosfield.

Ahora el gran rival puede haber tomado la delantera después de una temporada donde la conexión de Capcom y Final Fantasy es más que obvia. De hecho el crossover reciente entre Monster Hunter Wilds y FF con las misiones de los chocobos y los cactilios deja entrever una buena relación entre ambas marcas, lo que puede aunar fuerzas para imaginar a Tifa dentro de Street Fighter 6. Tal es la conexión que muchos usuarios han descubierto en una de las técnicas definitivas de Alex, personaje de SF6, un guiño a las famosas plumas negras de Sephiroth de 'One Winged Angel'

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En más de una ocasión Capcom ha soltado desde dentro información falsa para distraer a su comunidad, pero en esta ocasión la fuente parece fiable. Además es extraño incorporar al leak un personaje como Tifa a no ser que quieran información de cómo percibe la comunidad esa opción. Los próximos meses van a ser muy jugosos porque hasta finales de mayo hay contenido con el Año 3 del juego, por lo que las novedades pueden llegar durante los eventos del 'No E3' a principios de junio para asentarse en el juego entre ese mismo mes y julio de 2026.