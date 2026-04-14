Así será la Temporada 2 de Overwatch: Cúspide que comienza hoy

Gustavo Maeso 14 ABR 2026 - 14:17h.

La nueva etapa de Reinado de Talon: Cúspide pone el foco en una heroína DPS, un evento narrativo de tres semanas y la llegada a Nintendo Switch 2

Overwatch se reinventa: adiós al “2”, nueva narrativa, 10 héroes inéditos y debut en Switch 2

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Overwatch abre hoy, 14 de abril, una nueva fase de su hoja de ruta con el estreno de la temporada 2 de Reinado de Talon: Cúspide, disponible desde las 20:00 (hora peninsular española). Blizzard ha presentado esta actualización como un punto de inflexión para su universo actual, con Sierra como gran protagonista, un evento temático ligado a Grand Mesa y varias mejoras que buscan dar más ritmo tanto a la partida como al metajuego estacional.

Y esta nueva temporada llega también con la llegada del juego a Nintendo Switch 2. Además, Blizzard añade un rediseño del mapa Antártida, un sistema de elogios post partida renovado y una nueva colaboración estética con LE SSERAFIM.

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Sierra, una nueva DPS con peso jugable y narrativo

El gran nombre propio de la temporada es Sierra, la nueva heroína DPS. Blizzard la presenta como una combatiente ágil, precisa y estrechamente vinculada al programa de soldados mejorados, aunque el matiz que más interés despierta está en su trasfondo inmediato: Sierra no llega como una pieza decorativa del plantel, sino como jefa de seguridad de Observatorio: Grand Mesa, una posición que conecta de forma directa su papel en combate con el conflicto abierto contra Talon.

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En lo jugable, la propuesta apunta a una heroína de mucho dinamismo, armada con rifle y acompañada por su dron de combate Dorothy. Todo invita a pensar en una incorporación pensada para jugadores que disfrutan del posicionamiento agresivo, la presión constante y la lectura rápida de los duelos. No es casual que Blizzard haya querido envolver su estreno con un despliegue temático más amplio: cuando una nueva heroína entra con contexto, cinemática, evento y mapa emocionalmente asociado a su historia, la recepción suele ser más potente y más duradera dentro de la comunidad.

Operación: Grand Mesa

Operación: Grand Mesa es un evento especial que durará tres semanas y se sitúa en las secuelas del enfrentamiento de Sierra contra Talon. Blizzard quiere que experimentes en tus carnes este evento canónico para que comprendas mejor quién es Sierra y por qué esta ubicación es tan importante. Overwatch lleva años demostrando que su universo funciona muy bien cuando da personalidad a sus héroes, pero también que parte de su comunidad reclama una integración más tangible entre lore y partida.

Pero no todo gira en torno a Sierra. Blizzard también introduce un sistema actualizado de elogios post partida para que el cierre de los encuentros sea más personal, más expresivo y, en teoría, más deportivo. La idea es que podamos reconocer mejor a los MVP y destacar el impacto de compañeros y rivales una vez termina la acción. Es una mejora menos vistosa que una heroína nueva, sí, pero puede tener un efecto real sobre la percepción social del juego, algo especialmente valioso en títulos competitivos que viven tanto del rendimiento como de la comunidad.

A eso se suma el rediseño del mapa Antártida. Blizzard explica que la revisión busca combates más limpios, avances de equipo más fluidos, rutas de flanqueo más significativas y zonas de preparación mejoradas. Traducido a la práctica: una experiencia más legible, menos caótica en ciertos puntos y mejor ajustada al ritmo actual del juego.

En el plano cosmético, la temporada llega con dos piezas de alto perfil: el aspecto de héroe mítico Sobrecarga eléctrica para Soldado: 76 y el aspecto de arma mítico Sumi-ichimonji para Genji. Junto a ellos aparece la colección Sakura y una nueva colaboración con LE SSERAFIM, que vuelve a conectar Overwatch con la cultura pop y con una estrategia de marca que ya ha demostrado capacidad para amplificar la visibilidad del juego fuera del circuito competitivo más duro.

El pase de batalla prémium, por su parte, mantiene la fórmula habitual con cosméticos, monedas de Overwatch y niveles, aunque esta vez lo hace envuelto en una estética mucho más primaveral.

Overwatch llega a Nintendo Switch 2

La otra gran novedad del día es el desembarco de Overwatch en Nintendo Switch 2. Blizzard asegura mejores gráficos, sonido de mayor fidelidad y hasta 60 FPS tanto en sobremesa como en portátil, una mejora relevante para un juego donde la claridad visual y la respuesta inmediata importan muchísimo. Una llegada importante para los fans que quieren jugar en cualquier parte y un título de mucho renombre para la comunidad de Nintendo.

Overwatch sigue creciendo.