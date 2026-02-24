Juan Pérez 24 FEB 2026 - 16:51h.

Está en una fase inicial de desarrollo pero ya hay versiones jugables

El ex-presidente de Blizzard reconoce la superioridad de Battlefield 6

Compartir







La fuerza del gaming en móviles tiene un nuevo elemento en la transición de Overwatch a móviles con la creación de Overwatch Rush, una versión muy similar en gameplay al famoso hero shooter pero con vista isométrica. Apenas unas semanas después del cambio de nombre para volver a reiniciar la saga, este JcJ aparece como un destello inesperado con gameplay completo a pesar de estar en una fase de desarrollo inicial pero muestra todas las ventajas de la propuesta con una reducción de personajes para la batalla y un aperturismo global muy interesante.

El universo de Blizzard se expande una vez más hacia el mobile con la presentación de Overwatch Rush, un 4v4 planteado específicamente para móviles con la concepción de llegar a más jugadores si cabe. El trazo de Blizzard para aprovechar el interés actual de Overwatch tras el nuevo cambio de naming de la franquicia es arrollador, no sólo por las cifras conseguidas sino por el impacto de volar ahora a iOS y android con un nuevo plan en el horizonte.

En los cerca de cuatro minutos descubiertos de una partida de Overwatch Rush es fácil distinguir a los personajes más carismáticos tanto por lore como por su gameplay. Soldado 76, Reinhardt y Tracer se distinguen a kilómetros en este escenario donde la mayor sorpresa son las partidas precisamente de tres a cuatro minutos, un cambio radical con respecto a la experiencia en PC y en consolas.

Famitsu es de los pocos medios que ha probado el juego y en su epxeriencia, con un iphone 17 en mano, explican que parecía verse a unos 60 fps. La pantalla muestra una disposición muy claras para las teclas con el pad de movimiento a la izquierda, y cuatro botones a la derecha con la carga, el ataque principal, las habilidades y la ulti en lo más alto.

Por ahora la prueba sólo tiene a ocho personajes en el estado actual del juego con Reinhardt, Pharah, Reaper, Soldado 76, Tracer, Mercy, Lucio y Kiriko. Y según las primeras impresiones la exactitud con respecto a las habilidades del juego original es total, por lo que la sensación es perfecta para los jugadores con algo de experiencia en el conocimiento de cada personaje en el shooter.

Otro de los puntos relevantes es que el disparo es casi completamente automático al presionar el panel de disparo, por lo que el ajuste de los rangos es la única limitación, así como las habilidades. Además la recarga de las habilidades es mucho más breve para agilizar el combate.

La gran sorpresa es la personalización de la partida porque no hay limitación de roles por ahora, y además hay modificaciones y talentos especiales para modificar el rendimiento de cada héroe. El aumento del 10% de daño o el extra de curación son sólo algunas de las descubiertas de primeras.

Los más de 160.000 concurrentes de Overwatch tras el reinicio de su propio juego, Blizzard demuestra que el plan va mucho más lejos. El que puede ser irónicamente un Overwatch 3 es una versión renovada con otra perspectiva, una experiencia totalmente diferente y una sensación de regreso a los orígenes con un título más limpio, con menos habilidades y hecho para disfrutar en partidas cortas en cualquier parte.