Call of the Elder Gods llegará el 12 de mayo con su inquietante aventura lovecraftiana

Gustavo Maeso 09 ABR 2026 - 13:37h.

La nueva obra de Out of the Blue extiende la narrativa profunda y la exploración del genial Call of the Sea

The Vigilante Diaries es el nuevo videojuego de Out of the Blue, creadores de Call of the Sea

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El próximo 12 de mayo de 2026 será el día de lanzamiento de Call of the Elder Gods, lo nuevo del estudio español Out of the Blue en colaboración con el publisher británico Kwalee. La propuesta nos invita a sumergirnos en una experiencia de puzles en primera persona con una fuerte carga narrativa, claramente inspirada en el universo de H.P. Lovecraft, y que llegará simultáneamente a PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de estrenarse directamente en Xbox Game Pass.

Nos encontramos ante la esperada secuela espiritual de Call of the Sea (2020), un título que dejó huella por su atmósfera, diseño de puzles y narrativa emocional. En esta ocasión, el estudio amplía su ambición con una historia más oscura, escenarios más diversos y una jugabilidad más compleja que promete retar tanto la lógica como la percepción del jugador.

Una historia de misterio, dolor y descubrimiento

En Call of the Elder Gods nos ponemos en la piel de dos protagonistas: el profesor Harry Everhart y la estudiante Evangeline Drayton. Ambos personajes, marcados por pérdidas personales y visiones inquietantes, se verán arrastrados a una investigación que trasciende el tiempo y el espacio. Desde la icónica Universidad Miskatonic hasta enclaves remotos como el desierto australiano, el Ártico o la enigmática ciudad de Pnakotus, la narrativa se construye como un viaje emocional y psicológico.

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Aunque no es imprescindible haber jugado a Call of the Sea, quienes regresen a este universo encontrarán conexiones sutiles, referencias y capas ocultas que aluden a la galardonada aventura.

Puzles más complejos y libertad para el jugador

Uno de los pilares fundamentales del juego vuelve a ser el diseño de puzles. Basados en la observación, la interacción con el entorno y la lógica, los desafíos se presentan ahora con mayor profundidad. Destaca la posibilidad de alternar entre los dos protagonistas, lo que permite resolver enigmas que atraviesan diferentes momentos y lugares.

Además, el sistema de ayuda se adapta al estilo de cada jugador. Podemos activar pistas, iconos o entradas de diario para facilitar el progreso, o bien enfrentarnos al reto completo sin asistencia. Para los más valientes, los llamados “Libros de lo Oculto” introducen enigmas opcionales que desafían directamente la percepción de la realidad.

Un viaje visual y sonoro de nueva generación

El apartado técnico da un salto notable gracias al uso de Unreal Engine 5. Desde mansiones tenuemente iluminadas en Nueva Inglaterra hasta vastos desiertos helados y paisajes alienígenas, cada escenario está diseñado para sumergirnos en una atmósfera envolvente y perturbadora.

La banda sonora vuelve a estar en manos de Eduardo De La Iglesia, compositor premiado que ya dejó su huella en la entrega anterior. A esto se suma un doblaje de lujo con voces reconocidas como las de Yuri Lowenthal (un experimentado actor de doblaje del cine de animación y el anime: Naruto o Afro Samurai) o Cissy Jones (con juegos como Firewatch, The Walking Dead, Life Is Strange o Grand Theft Auto V en su curriculum).

Lovecraft como inspiración omnipresente

La influencia de la obra La Sombra de Otro Tiempo de H.P. Lovecraft es evidente, aunque el juego construye su propia identidad. Aquí no solo se trata de horror cósmico, sino de explorar temas universales como la pérdida, la obsesión y la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido.

Desde su fundación en 2019 por Tatiana Delgado y Manuel Fernández-Truchaud, Out of the Blue ha demostrado una clara apuesta por las experiencias narrativas inmersivas. Tras el éxito de Call of the Sea, su adaptación a realidad virtual y el lanzamiento de American Arcadia, el estudio continúa evolucionando con una identidad muy definida.

Nos encontramos ante un equipo internacional con talento consolidado, cuyos miembros han participado en proyectos tan reconocidos como Metroid Dread, RiME o Deadlight.