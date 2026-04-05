Gustavo Maeso 05 ABR 2026 - 09:11h.

Rockstar pone el foco en los negocios de la frontera con triple pago en ventas de Comerciante

Red Dead Online arranca el año con recompensas y atuendos para Cazarrecompensas

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Abril arranca fuerte en Red Dead Online. Rockstar ha activado una rotación de bonificaciones especialmente jugosa para quienes han hecho del campamento, la caza y las entregas de mercancía su forma de vida en la frontera. El gran gancho del mes está en el rol de Comerciante: todas las ventas pagan el triple de RDO$, EXP y EXP de rol, una combinación que convierte cada viaje con la carreta en una oportunidad excelente para engordar la cuenta y acelerar la progresión.

No llega sola esa promoción. También se dispara el valor de A las armas, suben de forma extraordinaria las recompensas por pesca, regresan prendas por tiempo limitado al catálogo de Wheeler, Rawson & Co. y se suman incentivos semanales que invitan a entrar cada pocos días. Visto en conjunto, hablamos de una de esas semanas —o mejor dicho, de uno de esos meses— que Rockstar utiliza para reactivar la rutina de juego sin tocar la fórmula base: más dinero, más oro, más experiencia y más cosméticos para quienes se mantengan constantes hasta el 4 de mayo de 2026.

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El negocio del mes está en el rol de Comerciante

La compañía pone el foco en una actividad que lleva años siendo fundamental dentro de la economía de Red Dead Online. El rol de Comerciante, introducido originalmente con la expansión Frontier Pursuits, gira en torno a recolectar pieles y cadáveres de animales para transformarlos en mercancía y venderla desde el campamento. Ahora, con el triple de RDO$, EXP y EXP de rol en todas las ventas, el mensaje es claro: toca cazar, producir y repartir. Además, completar cinco ventas otorga la hebilla de fortuna, terminar todos los desafíos diarios de Comerciante concede la bandera de campamento de paso de Tennessee y los jugadores que ya hayan alcanzado el nivel 20 del rol recibirán el sombrero Burdall.

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Rockstar vuelve a premiar la resistencia en A las armas

El modo cooperativo también entra de lleno en la fiesta de bonificaciones. A las armas, esa actividad en la que defendemos distintas localizaciones frente a diez oleadas de enemigos cada vez más duras, ofrece hasta el 4 de mayo el triple de RDO$, oro y EXP. Para participar hay que recoger el telegrama de J. en la oficina de correos o en la caja fuerte del campamento y lanzarse desde el zurrón a la defensa del territorio. Como incentivo adicional, alcanzar la oleada 4 en cualquier partida de A las armas durante este periodo desbloquea los guantes Larkin. Es una promoción muy pensada para escuadras pequeñas y para quienes disfrutan del combate directo más que del farmeo pausado de los roles.

La pesca se convierte en una mina de oro

Hay meses en los que la frontera invita a desenfundar, y otros en los que compensa más sacar la caña. Este es claramente de los segundos. Rockstar activa quintuple recompensa en RDO$ por todas las ventas de pescado al carnicero y también quintuplica RDO$ y EXP en el evento de Modo Libre Desafío de pesca. Para facilitar la entrada, la caña puede reclamarse gratis en el catálogo o en cualquier tienda, mientras que los señuelos de Lagras Bait & Tackle están rebajados al 50%. En términos prácticos, eso significa que incluso las actividades más tranquilas del juego pasan a ser económicamente competitivas durante estas semanas.

Las recompensas semanales

La programación está diseñada para que volvamos cada semana:

Del 31 de marzo al 6 de abril, completar una venta de Comerciante entrega el sombrero Dillehay rojo.

Del 7 al 13 de abril, llegar a la oleada 5 en A las armas concede el poncho Prieto azul.

Del 14 al 20 de abril, participar en dos eventos del Modo Libre da un 50% de descuento en cualquier arma.

Del 21 al 27 de abril, fabricar un artículo en la tienda de Gus recompensa con un mapa del tesoro del norte de Tumbleweed.

Y del 28 de abril al 4 de mayo, iniciar sesión dos días esa semana desbloquea los zahones Shaffer grises.

Ofertas en el catálogo Wheeler, Rawson & Co.

El catálogo de Wheeler, Rawson & Co. recupera por tiempo limitado varias prendas y atuendos, entre ellos los conjuntos El Danubio y El Tasman, la chaqueta charra, el corsé Chambliss y el abrigo Fernwater. A esto se suma un regalo por iniciar sesión en cualquier momento del mes: la bandolera doble Carbow en color arena. Rockstar refuerza además su línea de colaboración con la comunidad al destacar un atuendo inspirado por un diseño de coyotekidd, miembro de r/reddeadfashion. Las prendas necesarias para montarlo pueden conseguirse gratis hasta el 4 de mayo en el catálogo o en sastrerías participantes: camisa de trabajo para hombre o blusa del Oeste para mujer, tirantes de cuero finos, cubrecuello, pantalones McCrum o pantalones de trabajo monta forro y las botas Orgullo del predicador.

El calendario de series destacadas del mes

La agenda competitiva también cambia por tramos: