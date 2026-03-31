Masters del Universo: de los ochenta a 2026 con película y videojuego

Gustavo Maeso 31 MAR 2026 - 17:49h.

Un nuevo tráiler de 'Masters of the Universe' reaviva el hype por el regreso cinematográfico de Eternia

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El universo de He-Man y los Masters del Universo vuelve a situarse en el centro de la cultura pop en pleno 2026. Todo un déjà vu colectivo para los que pasamos nuestra infancia en la de´cada de los 80. Y es que esta franquicia marcó a toda una generación pero vuelve con fuerza este aaño con un doble chute de nostalgia. Por un lado, una película que se estrenará este verano y que hoy mismo ha lanzado un nuevo tráiler donde descubrimos que sus responsables han respetado la esencia de Eternia y sus personajes al máximo. Por otro, un videojuego de corte retro y arcade, como si de un beat'em up de los 80 se tratara, que verá la luz en abril bajo el título He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction.

Para el que escribe, que llegó a acumular más de 20 figuras de acción entre villanos y héroes (y de la Horda del Terror y los Hombres Serpiente) y tenía entre sus más valiosas posesiones el Castillo de Grayskull o la Montaña de la Serpiente, se trata de una vuelta al pasado de lo más emocionante. Primero el juego y luego la película. Aquí teneéis el último tráiler, con Jared Leto tras la calavera de Skeletor y el príncipe Adam transformándose en He-Man con aquel mítico: ¡por el poder de Grayskull!

La película llega en junio

Parece que los avances y tráiler han contentado a los fans de la franquicia por el exquisito respeto al tono y el estilo de los juguetes y la serie de animación de los 80. La nueva adaptación de Masters of the Universe da un paso firme hacia la gran superproducción que muchos fans llevaban décadas esperando. El reparto está encabezado por Nicholas Galitzine como He-Man (Cenicienta o Rojo, blanco y sangre azul), acompañado por Camila Mendes (Teela), Alison Brie (Evil-Lyn), Idris Elba (Duncan) y Morena Baccarin (la hechicera). Y, por supuesto, a un Jared Leto irreconocible que encarna a un imponente Skeletor.

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Bajo la dirección de Travis Knight, la historia nos sitúa en un momento clave para Eternia. Tras quince años de separación, la legendaria Espada del Poder guía al príncipe Adam de vuelta a su mundo natal, un lugar devastado por el dominio oscuro de Skeletor. Nosotros percibimos aquí una narrativa más emocional y madura: Adam no solo debe recuperar su hogar, sino también reencontrarse con su identidad.

El viaje del protagonista le llevará a unirse de nuevo con aliados esenciales como Teela y Duncan (también conocido como Man-At-Arms), en una lucha que trasciende lo físico. La película plantea así una evolución del héroe clásico: Adam deberá aceptar su destino y convertirse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, no solo en fuerza, sino en responsabilidad.

El guion corre a cargo de Chris Butler junto a Aaron y Adam Nee, con la participación de Dave Callaham, lo que anticipa una historia estructurada para conectar tanto con nuevos espectadores como con los seguidores de siempre. La producción corre de la mano de Amazon MGM Studios y está respaldada por Mattel, que ha cogido carrerilla desde el éxito de Barbie, y la música corre a cargo de Daniel Pemberton junto a Brian May, el mítico guitarrista de Queen (que si ya puso música a Flash Gordon, por qué no a He-man)..

Un beat'em up para finales de abril

El caso del nuevo videojuego, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, se trata de una propuesta que es un auténtico homenaje jugable a la época dorada de los arcades. En esta ocasión, el temible Skeletor ha descubierto la legendaria Perla del Dragón de la Destrucción, un artefacto ancestral con un poder devastador. Con la ayuda de Evil-Lyn, planea desatar un ritual capaz de sumir a Eternia en una oscuridad eterna.

Desarrollado por el estudio especializado en estética retro Bitmap Bureau (Terminator 2D: No Fate o Final Vendetta) en colaboración con Mattel y editado por Limited Run Games, el juego adopta la forma de un beat ‘em up en 2D que recoge la esencia de los clásicos recreativos. Aquí no hay complicaciones innecesarias: avanzar, combatir y dominar habilidades es la clave. Nosotros podemos controlar a personajes emblemáticos como He-Man, Man-At-Arms o Teela, cada uno con su propio estilo de combate. Desde la fuerza bruta del héroe principal hasta la agilidad técnica de Teela, el sistema de juego apuesta por la variedad y la rejugabilidad.

El título ofrece sprites en pixel art de gran tamaño y escenarios detallados que recrean con fidelidad el estilo de la serie animada de los años 80. La aventura se estructura en 12 niveles que recorren distintos escenarios de Eternia, desde el Palacio Real hasta la temible Montaña de la Serpiente. Cada fase introduce nuevos desafíos y enemigos, incluyendo rostros conocidos como Beast Man o Trap Jaw, junto a incorporaciones más profundas del lore como Shokoti o las Shadow Beasts.

El juego tendrá modo cooperativo local para dos jugadores, una característica que recupera el espíritu de los salones recreativos y que invita a compartir la experiencia.