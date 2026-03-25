Lords of the Fallen cae como adelanto filtrado del PS Plus

Juan Pérez 25 MAR 2026 - 12:16h.

Una estrategia perfecta para allanar el camino de la secuela

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El entramado de los juegos gratuitos en el PS Plus conectan una vez más desde las filtraciones con un título para el mes de abril: Lords of the Fallen con la secuela a las puertas de 2026. Las andanzas de billbil-kun, uno de los insiders más prestigiosos, confirman la llegada del soulslike como el valedor principal del nuevo catálogo pendiente de anuncio de cara al próximo 31 de marzo.

El invitado de lujo para PlayStation en el mes de abril desde la perspectiva de la suscripción esencial es Lords of the Fallen, un souls nada sencillo con una de las mecánicas más gratificantes del género. En la época de las Rebajas de Primavera de PS Store donde múltiples títulos bajan al máximo sus precios para llegar a un mayor número de jugadores, la previsión de Sony es una experiencia asfixiante.

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La muerte guarda un significado especial en Lords of the Fallen, el título de CI Games SE donde la caída en el mundo de los vivos supone un viaje al umbral para optar a la supervivencia. Y no es el original de 2014, sino la remasterización posterior que le da un aire especial al terreno precisamente en un año donde la secuela del reboot de 2023 apunta a un lanzamiento sorprendente.

Las 30-40 horas están aseguradas como mínimo en esta aventura bautizada por la fantasía oscura donde el jugador opta a nueve clases iniciales para descubrir un mundo de Mournstead envuelto en corrupción. Por esa razón el rol del protagonista es el del Cruzado Oscuro, el guerrero llamado a cambiar el sino del universo con la Lámpara Umbral como catalizadora de la experiencia, y es esa una de las novedades más ricas de toda el juego.

La mejor vertiente del título es la implementación de un multijugador cooperativo que puede hacer las delicias dentro de una composición como la gratuidad del PS Plus Esencial. Por ahora esa es la única filtración de bill-bil kun, por lo que el resto del catálogo se va a descubrir el próximo martes 31 de marzo como es habitual.