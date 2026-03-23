Gustavo Maeso 23 MAR 2026 - 15:03h.

El evento de marzo confirma que la franquicia quiere crecer a la vez dentro del juego, en el action RPG y también en experiencias físicas para fans

El director de Minecraft ya habla de una secuela de la película

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El Minecraft LIVE de 2026 se celebró el pasado sábado 21 de marzo y dejó una batería de anuncios que no solo afecta al juego principal, sino también a su ecosistema más amplio, desde nuevas experiencias presenciales hasta el esperado regreso de su vertiente de acción y botín con Minecraft Dungeons II. Mojang ha dibujado la hoja de ruta con su comunidad.

La gran sorpresa del evento fue el anuncio de Minecraft Dungeons II, la secuela del RPG de acción ambientado en el universo de bloques. Mojang confirmó que el juego llegará este otoño de 2026 y que estará disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, además de formar parte de Xbox Game Pass. También se indicó que ya puede añadirse a la lista de deseos. Esta nueva entrega ampliará la fórmula con nuevas localizaciones, enemigos inéditos y combates de alto riesgo, reforzando el enfoque cooperativo y aventurero que convirtió al original en una puerta de entrada muy eficaz al género para públicos muy amplios.

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Tiny Takeover, el drop inmediato

En el corto plazo, la actualización con fecha cerrada es Tiny Takeover, que se lanzará el 24 de marzo de 2026 en todas las plataformas. Mojang lo presentó como uno de los dos grandes game drops anunciados en este LIVE y su foco está puesto en los baby mobs, que recibirán rediseños y nuevas variantes. Junto a ese lavado de cara llegan también nuevos objetos, entre ellos el Diente de León Dorado y unas etiquetas de nombre personalizables. La cobertura oficial y especializada coincide en que el objetivo no es solo estético, sino también reforzar la expresividad del mundo y la relación del jugador con criaturas y mascotas.

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El segundo gran drop revelado fue Chaos Cubed, previsto para algún momento de 2026. Mojang mostró las nuevas cuevas de azufre, un bioma subterráneo con pozas tóxicas que provocan un efecto de mareo al acercarse, además de introducir los bloques cinabrio y azufre. Pero la estrella es el cubo de azufre, un nuevo mob con una particularidad muy poco habitual en Minecraft: puede absorber bloques, y sus atributos cambian según lo que haya consumido.

Minecraft salta al mundo físico

Más allá del videojuego, el LIVE dejó dos anuncios que confirman la expansión física de la marca. El primero fue Minecraft Experience: Moonlight Trail, una nueva aventura nocturna interactiva al aire libre que debutará en Buenos Aires, Argentina. La propuesta invita a recorrer biomas inspirados en Minecraft, fabricar equipamiento, recolectar recursos y combatir mobs a lo largo de un sendero forestal real. Mojang lo presentó como una evolución de sus experiencias inmersivas presenciales, después del despliegue internacional de Minecraft Experience: Villager Rescue en otras ciudades.

El segundo anuncio, probablemente el más llamativo a nivel de marca, fue Minecraft World, la primera experiencia de parque temático de la franquicia, desarrollada por Mojang Studios y Merlin Entertainments. La zona abrirá en 2027 en Chessington World of Adventures, en el Gran Londres. Merlin ha precisado que se trata de un proyecto de 50 millones de libras y que incluirá una montaña rusa de Minecraft inédita en el mundo, además de atracciones, restauración y tiendas tematizadas. Chessington, por su parte, lo define como una tierra inmersiva inspirada en los biomas, mobs y objetos más icónicos del juego.