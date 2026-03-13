WILL: Follow The Light ya tiene fecha: el viaje narrativo llegará el 28 de abril

Gustavo Maeso 13 MAR 2026 - 17:03h.

El anuncio se ha producido durante el Future Games Show y confirma el estreno del juego para finales del próximo mes

WILL: Follow the Light, un primer vistazo a esta inquietante aventura narrativa

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WILL: Follow The Light, la aventura narrativa de TomorrowHead Studio ya ha fijado su desembarco para el 28 de abril de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La confirmación se produjo durante el Future Games Show Spring Showcase 2026, una cita que estos días está concentrando una buena parte de las novedades del calendario independiente y de medio formato.

La noticia llega acompañada de ese impulso final que suele necesitar un título de vocación narrativa para dar el salto desde la expectación al escaparate grande. Y lo cierto es que WILL: Follow The Light tiene ingredientes para hacerse un hueco entre los jugadores que buscan algo más que acción inmediata: una travesía emocional en primera persona, un entorno extremo en las latitudes del norte, mecánicas de exploración apoyadas en la navegación y el desplazamiento con trineo, y una puesta en escena construida con Unreal Engine 5. En su ficha oficial de Steam ya figura tanto la fecha de salida como su condición de juego de aventura e indie desarrollado y editado por el propio estudio.

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Un farero, un mensaje de radio y una búsqueda contrarreloj

La premisa funciona porque arranca desde un lugar muy concreto y humano. En WILL: Follow The Light encarnamos a Will, un farero que vive en una isla remota en los mares del norte. Su rutina salta por los aires cuando recibe un mensaje de radio inesperado: una catástrofe ha golpeado su ciudad natal y su hijo ha desaparecido. A partir de ahí comienza un viaje desesperado a bordo de su velero, el Molly, en una historia que pone el foco en la relación entre padres e hijos, la memoria y la resistencia emocional frente a un entorno hostil. Esa combinación entre aventura íntima y paisaje inhóspito es, precisamente, una de las claves con las que el estudio está presentando el proyecto en sus materiales oficiales.

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No estamos, por tanto, ante un juego de supervivencia puro ni ante un walking simulator al uso. Lo que vemos es una propuesta que quiere apoyarse en el relato, pero también en la interacción significativa con el escenario. El sitio oficial habla de un viaje “profundamente emocional” en el que la línea entre realidad, sueños y recuerdos se vuelve difusa, mientras que la descripción comercial insiste en la idea de regresar junto a los seres queridos siguiendo la luz como faro físico y simbólico.

Navegar no será un simple trámite

Uno de los elementos más atractivos del juego está en cómo convierte el desplazamiento en parte del relato. TomorrowHead Studio promete una navegación realista por fiordos helados y mares embravecidos, con un sistema basado en coordenadas de longitud y latitud y con una gestión de la embarcación diseñada, según la web oficial, con apoyo de experiencias de navegación reales. No es una decisión menor: en un mercado repleto de aventuras donde moverse de un punto a otro es casi automático, aquí el trayecto parece estar pensado como una experiencia en sí misma.

A eso se suma el uso del trineo de perros para atravesar senderos nevados y ventiscas, un detalle que le da variedad a la exploración y refuerza el carácter norteño del conjunto. La propia presentación del juego remarca que habrá puzles inspirados en situaciones verosímiles, uso de herramientas como estaciones meteorológicas y desafíos ligados a maquinaria, elevadores o instrumentos de navegación. En otras palabras: WILL: Follow The Light quiere que sintamos el frío, la distancia y el esfuerzo, pero también que pensemos cada paso.

Unreal Engine 5 y una atmósfera opresiva

En el plano visual, el estudio está apostando por vender el juego como una experiencia inmersiva apoyada en paisajes espectaculares, tanto en tierra como en el mar. El uso de Unreal Engine 5 encaja con esa ambición de representar la dureza del norte con una escala más cinematográfica, algo que ya se deja entrever en los materiales promocionales y en la comunicación oficial. No sorprende que buena parte del atractivo de WILL: Follow The Light repose en su atmósfera: la luz del faro, la tormenta, los acantilados, la nieve y el aislamiento no son solo decorado, sino parte esencial del tono del relato.

También la música quiere jugar ese papel. TomorrowHead Studio describe la banda sonora como una mezcla atmosférica de texturas experimentales e instrumentos poco comunes, una decisión coherente con un juego que busca diferenciarse desde el detalle sensorial. En este tipo de aventuras, donde el silencio y el espacio pesan tanto como los diálogos, el sonido puede ser decisivo para sostener la emoción.

Una demo ya disponible

Más allá del anuncio de la fecha, hay un detalle especialmente interesante para quienes no quieran esperar hasta el lanzamiento: el equipo ha confirmado en Steam que su demo pública seguirá disponible hasta la versión final. Además, el estudio ha señalado que continuará actualizándola y revisando comentarios y valoraciones de la comunidad. En publicaciones recientes también ha explicado que esta demo incorpora nuevas localizaciones, puzles y mecánicas, soporte para más de diez idiomas y compatibilidad con Steam Deck, aunque con trabajo de optimización todavía en marcha.

Dentro de la avalancha de anuncios del Future Games Show, WILL: Follow The Light no llega haciendo más ruido que nadie, pero sí con una identidad bastante clara.