Death Stranding 2: On the Beach llegará a PC el 19 de marzo: requisitos mínimos y recomendados

La versión para ordenadores ya puede reservarse en Steam e incorporará tecnologías avanzadas de escalado y rendimiento

Kojima ha cerrado su etapa y no hará Death Stranding 3

Sony Interactive Entertainment ha confirmado que Death Stranding 2: On the Beach aterrizará en PC el próximo 19 de marzo, marcando un nuevo paso en la estrategia de llevar algunas de sus grandes producciones más allá de su ecosistema de consolas. La esperada adaptación ya se puede reservar en Steam y promete ofrecer una experiencia visual y técnica especialmente optimizada para ordenador.

Desde Sony celebran este lanzamiento como una oportunidad para que más jugadores descubran el singular mundo creado por Kojima Productions. La versión para PC llega tras el estreno del juego en PlayStation 5, donde destacó por su espectacular apartado gráfico y por la recreación de paisajes naturales con un nivel de detalle cercano al fotorrealismo. Ahora, los equipos de Nixxes Software y Kojima Productions han trabajado conjuntamente para trasladar esa experiencia al entorno de PC con mejoras específicas y una gran variedad de opciones de configuración.

Una adaptación pensada para el rendimiento en PC

El objetivo del equipo de desarrollo ha sido claro: garantizar que el juego pueda adaptarse a distintos tipos de hardware sin comprometer la calidad visual que caracteriza a la saga. Para lograrlo, la versión de PC incorporará compatibilidad con NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XeSS 2, tres de las tecnologías de escalado más avanzadas del mercado.

Estas herramientas permitirán mejorar el rendimiento mediante escalado inteligente de resolución y generación de fotogramas. En términos prácticos, los jugadores podrán disfrutar de mayores tasas de imágenes por segundo incluso en configuraciones exigentes o resoluciones elevadas.

Además, todas estas tecnologías podrán combinarse con opciones de resolución dinámica o ajustes de calidad personalizados. Para quienes priorizan la fidelidad visual, también se incluirán alternativas de anti-aliasing nativo que garantizan una imagen más limpia y detallada.

PICO: la tecnología que llega por primera vez a PC

Uno de los elementos más interesantes de esta versión es la incorporación de PICO, un sistema de escalado que debuta por primera vez en PC. Este compositor de imágenes progresivas fue desarrollado por Guerrilla Games para el motor gráfico DECIMA, el mismo que impulsa el juego.

PICO utiliza una tecnología similar a la implementada en PlayStation 5 y permitirá mejorar el rendimiento sin sacrificar demasiada calidad visual. La novedad es que en PC podrá combinarse con diferentes opciones de generación de fotogramas, ofreciendo un abanico de configuraciones mucho más flexible.

Con esta integración, Sony busca que los jugadores de ordenador puedan ajustar la experiencia a su gusto: priorizar resolución, estabilidad de imagen o rendimiento según el tipo de hardware disponible.

Estos son los requisitos mínimos y recomendados:

Experiencia cinematográfica con soporte ultrapanorámico

Otro de los grandes atractivos de la versión para PC será su compatibilidad con monitores ultrapanorámicos. Todas las escenas cinemáticas del juego han sido adaptadas para visualizarse en formato 21:9, lo que refuerza su enfoque cinematográfico.

En el caso de la jugabilidad, el título permitirá expandir la imagen hasta 32:9, un formato pensado para los jugadores que utilizan monitores superultrapanorámicos.

Curiosamente, incluso quienes utilicen pantallas tradicionales 16:9 podrán activar relaciones de aspecto más amplias desde el menú de ajustes para ampliar el campo de visión. Además, Sony ha confirmado que PlayStation 5 recibirá una actualización simultánea que añadirá soporte para 21:9, igualando así algunas de las mejoras visuales disponibles en PC.

Recompensas vinculadas al ecosistema PlayStation

El lanzamiento en PC también traerá consigo un pequeño guiño a la comunidad de PlayStation. Los artículos cosméticos ya anunciados —“Traje de portador: Vinculación” y “Parche: Vinculación”, inspirados en el icónico logotipo de PlayStation— se entregarán a los jugadores de PS5 mediante una actualización gratuita.

En PC, estos objetos también estarán disponibles, aunque con una condición: se desbloquearán como recompensa adicional al vincular la cuenta del jugador con PlayStation Network.

La historia de Death Stranding 2: On the Beach continúa once meses después de los acontecimientos del primer juego. Sam Bridges ha logrado encontrar cierta calma y vive una vida tranquila junto a su bebé Lou. Sin embargo, esa paz durará poco.

El protagonista se encuentra en México para cumplir un encargo solicitado por Fragile, pero un incidente inesperado lo arrastra a una nueva misión que lo llevará hasta Australia. Allí deberá enfrentarse a una tarea monumental: recorrer el continente para reconectar una sociedad nuevamente fracturada.

El regreso del Servicio de Conexión Social

Uno de los elementos más distintivos del primer Death Stranding regresa en esta secuela: el Servicio de Conexión Social. Este sistema permite que los jugadores interactúen de forma asíncrona, incluso sin coincidir directamente en la partida.

A través de mensajes, donaciones de recursos o gestión de cargas perdidas, las acciones de cada jugador pueden influir en la experiencia de otros. Así, el mundo del juego evoluciona colectivamente, reforzando el mensaje central de la saga: la importancia de las conexiones humanas.