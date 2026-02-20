Juan Pérez 20 FEB 2026 - 12:24h.

Este sábado 21 puede ser un golpe de efecto para Supercell

El lore completo de Sirius, el verdadero villano y nuevo personaje de Brawl Stars

El entorno de la Brawl Talk tiene un único nombre propio que lo va a cambiar todo, porque Sirius es mucho más que el brawler 100, es la revolución completa del lore para volver a la esencia del juego. Con esa propuesta la revitalización de la narrativa prepara Brawl Stars su próximo gran golpe de efecto de cara al sábado 20 de febrero por la tarde, y lo hace con una duración bastante jugosa en comparación con meses anteriores.

La venganza de Sirius parece el tema clave para entender la presentación del personaje como algo más que un brawler jugable, y la sencilla presentación de la Brawl Talk transmite eso. El titiritero de sombras llega acompañado de una venganza que debe ir acompañado de un plus de explicaciones para entender la creación del Starr Park, porque todo sugiere que en los inicios del parque de atracciones fue él quien diseñó el plan para dejarlo todo como hasta ahora.

Con una duración total de 14 minutos y tres segundos, esta Brawl Talk está al nivel de las más potentes del año pasado porque sólo las de Bob Esponja y Stranger Things tienes una duración superior. Esto coloca el lore de Brawl Stars en el momento adecuado para imaginar algo más que una sencilla implicación del momento del juego, es una forma de afrontar el futuro con el mejor as en la manga: la atracción desde la narración.

La hora de la Brawl Talk de Sirius

Brawl Stars coloca por la tarde su Brawl Talk, exactamente 17.00h. en España por lo que el resto de países de Latinoamérica van a tener un buen despertar con los horarios para todos los sitios de habla hispana.