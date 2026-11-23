David Torres Valencia, 23 NOV 2026 - 19:31h.

Ya cayó Kejelcha, mientras que en mujeres se aspira al récord del mundo

El Maratón Valencia más ambicioso de la historia a pesar de la baja de Kejelcha

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El Maratón Valencia 2026 pierde a otro de sus grandes protagonistas. John Korir, vigente ganador de la prueba, no podrá defender su título el próximo 6 de diciembre debido a una lesión, según ha comunicado la organización. El atleta keniano se suma así a las ausencias que está acumulando la carrera, después de confirmarse también que Yomif Kejelcha no estará en la línea de salida.

"Desafortunadamente, el actual ganador del Maratón Valencia, John Korir, no podrá defender su título en 2026. La estrella keniana es baja para la carrera del 6 de diciembre debido a una lesión. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verle de nuevo muy pronto", ha anunciado la organización del Maratón Valencia.

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Korir no podrá defender su victoria

La ausencia de Korir supone un contratiempo para la prueba valenciana, que pierde al atleta que se impuso en la última edición y que estaba llamado a ser uno de los grandes nombres de la carrera. El keniano no podrá repetir participación para intentar revalidar el triunfo conseguido el pasado año.

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Su baja llega después de la de Yomif Kejelcha, otra de las grandes estrellas que había despertado expectación de cara a la edición de 2026. El fondista etíope tampoco podrá competir en Valencia, por lo que la carrera pierde a dos de los nombres más destacados de su cartel.

Valencia pierde dos grandes atractivos, las mujeres aspiran a todo

El próximo 6 de diciembre, Valencia volverá a convertirse en el epicentro del atletismo internacional con una prueba que aspira a reunir a algunas de las mejores figuras del fondo mundial. Sin embargo, las bajas de Korir y Kejelcha modifican el escenario deportivo de una edición que había generado una gran expectación.

La organización deberá afrontar estas ausencias en la recta final hacia una de las grandes citas del calendario internacional que, no obstante, mantiene un gran nivel, en especial en mujeres. Y es que, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich camina hacia la edición más ambiciosa de su historia, ya que ha realizado una apuesta firme por la consecución del récord del mundo femenino como gran objetivo de 2026.