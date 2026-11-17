El Maratón Valencia más ambicioso de la historia a pesar de la baja de Kejelcha
En mujeres Fotyen Tesfay y Agnes Ngetich lucharán por el récord del mundo
Yomif Kejelcha no podrá estar en el Maratón Valencia 2026
ValenciaEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich camina hacia la edición más ambiciosa de su historia, ya que ha realizado una apuesta firme por la consecución del récord del mundo femenino como gran objetivo de 2026. Y, todo y que se ha caído Yomif Kejelcha, la cita promete ser de las que hace historia.
Aunque siempre puede haber sorpresas, las principales candidatas para lograr la ansiada gesta son la etíope Fotyen Tesfay, que con sus 2:10:51 posee la segunda mejor marca de la historia, y la debutante Agnes Ngetich (1:03:04, 21K), récord del mundo de 10K, campeona del mundo de cross y reciente campeona del mundo de medio maratón –entre muchos otros títulos–. No muy lejos de sus tiempos, pero con la experiencia suficiente como para crear tensión en la cabeza de carrera estará la defensora del título Joyciline Jepkosgei (2:14:00).
Un millón de euros para el récord
De lograrse el récord del mundo de maratón, la atleta que logre superar el controvertido 2:09:56 de Ruth Chepngetich en Chicago 2024, recibiría el premio extra de un millón de euros por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, según estipula el reglamento de la prueba.
No habrá que perder de vista a la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20), así como a las debutantes Gladys Kwamboka o Jesca Chelangat. A nivel europeo, la española Laura Luengo, la francesa Mekdes Woldu o la británica Harvey llegan como favoritas por marca.
Para Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Maratón Valencia, “la emoción con la que esperamos este año el primer domingo de diciembre es indescriptible. Por primera vez Valencia puede decir, sin ser pretenciosos, que el récord del mundo es el objetivo. Espero que los atletas duerman bien, porque a mí ya me está costando”.
Una categoría masculina con muchos conocidos
En categoría masculina, la baja de Yomif Kejelcha por lesión ha rebajado las expectativas. Sin embargo, se luchará por mejorar el récord del circuito que posee desde 2023 Sisay Lemma con 2:01:48. Para ello se confía en el ganador de la pasada edición John Korir (2:02:24) o incluso en otro que sabe que en Valencia se puede correr mucho, Alexander Mutiso (2:03:11). Sin olvidarse de Geofry Toroitich (2:03:30), que se retiró por frío en Amsterdam y busca la revancha en el cálido clima valenciano.
Habrá que seguir de cerca también al debutante francés Etienne Daguinos (59:27) y a Yaseen Abdalla (59:12), quien hizo un muy buen Medio Maratón Valencia en octubre siendo octavo en la general, pues ambos prometen grandes marcas. Mención aparte para el incombustible Kenenisa Bekele que parece haberse enamorado de la capital del Túria y repite desde hace más de 3 años. El sueco Suldan Hassan, los franceses Emmanuel Roudolff y Felix Bour, el neerlandés Filmon Tesfu o el alemán Hendrik Pfeiffer pelearán por ser el primer europeo.
LISTADO MASCULINO
Kenenisa Bekele
ETH
2:01:41
John Korir
KEN
2:02:24
Birhanu Legese
ETH
2:02:48
Alexander Mutiso
KEN
2:03:11
Vincent Ngetich
KEN
2:03:13
Geofry Toroitich
KEN
2:03:30
Dawit Wolde
ETH
2:03:48
Nibret Melak
ETH
2:04:00
Leul Gebresilase
ETH
2:04:02
Tesfaye Deriba
ETH
2:04:13
Samwel Mailu
KEN
2:05:08
Cam Levins
CAN
2:05:36
Mohamed Ismail
DJI
2:05:38
Suldan Hassan
SWE
2:05:57
Emmanuel Roudolff
FRA
2:05:58
Etienne Daguinos
FRA
DEBUT
LISTADO FEMENINO
Fotyen Tesfay
ETH
2:10:51
Joyciline Jepkosgei
KEN
2:14:00
Sutume Kebede
ETH
2:15:55
Agnes Ngetich
KEN
DEBUT
Magdalena Shauri
TAN
2:18:03
Lilian Kasait
KEN
2:19:35
Aberu Ayana
ETH
2:20:20
Mekdes Woldu
FRA
2:23:13
Rose Harvey
GBR
2:23:21
Méline Rollin
FRA
2:24:12
Florencia Borelli
ARG
2:24:18
Fabienne Schlumpf
SUI
2:24:30
Carolina Wikstrom
SWE
2:24:30
Winnie Jepkosgei
KEN
DEBUT
Gladys Kwamboka
KEN
DEBUT
Jesca Chelangat
KEN
DEBUT