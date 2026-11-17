David Torres 17 NOV 2026 - 19:39h.

En mujeres Fotyen Tesfay y Agnes Ngetich lucharán por el récord del mundo

Yomif Kejelcha no podrá estar en el Maratón Valencia 2026

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ValenciaEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich camina hacia la edición más ambiciosa de su historia, ya que ha realizado una apuesta firme por la consecución del récord del mundo femenino como gran objetivo de 2026. Y, todo y que se ha caído Yomif Kejelcha, la cita promete ser de las que hace historia.

Aunque siempre puede haber sorpresas, las principales candidatas para lograr la ansiada gesta son la etíope Fotyen Tesfay, que con sus 2:10:51 posee la segunda mejor marca de la historia, y la debutante Agnes Ngetich (1:03:04, 21K), récord del mundo de 10K, campeona del mundo de cross y reciente campeona del mundo de medio maratón –entre muchos otros títulos–. No muy lejos de sus tiempos, pero con la experiencia suficiente como para crear tensión en la cabeza de carrera estará la defensora del título Joyciline Jepkosgei (2:14:00).

Un millón de euros para el récord

De lograrse el récord del mundo de maratón, la atleta que logre superar el controvertido 2:09:56 de Ruth Chepngetich en Chicago 2024, recibiría el premio extra de un millón de euros por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, según estipula el reglamento de la prueba.

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No habrá que perder de vista a la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20), así como a las debutantes Gladys Kwamboka o Jesca Chelangat. A nivel europeo, la española Laura Luengo, la francesa Mekdes Woldu o la británica Harvey llegan como favoritas por marca.

Para Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Maratón Valencia, “la emoción con la que esperamos este año el primer domingo de diciembre es indescriptible. Por primera vez Valencia puede decir, sin ser pretenciosos, que el récord del mundo es el objetivo. Espero que los atletas duerman bien, porque a mí ya me está costando”.

Una categoría masculina con muchos conocidos

En categoría masculina, la baja de Yomif Kejelcha por lesión ha rebajado las expectativas. Sin embargo, se luchará por mejorar el récord del circuito que posee desde 2023 Sisay Lemma con 2:01:48. Para ello se confía en el ganador de la pasada edición John Korir (2:02:24) o incluso en otro que sabe que en Valencia se puede correr mucho, Alexander Mutiso (2:03:11). Sin olvidarse de Geofry Toroitich (2:03:30), que se retiró por frío en Amsterdam y busca la revancha en el cálido clima valenciano.

Habrá que seguir de cerca también al debutante francés Etienne Daguinos (59:27) y a Yaseen Abdalla (59:12), quien hizo un muy buen Medio Maratón Valencia en octubre siendo octavo en la general, pues ambos prometen grandes marcas. Mención aparte para el incombustible Kenenisa Bekele que parece haberse enamorado de la capital del Túria y repite desde hace más de 3 años. El sueco Suldan Hassan, los franceses Emmanuel Roudolff y Felix Bour, el neerlandés Filmon Tesfu o el alemán Hendrik Pfeiffer pelearán por ser el primer europeo.

LISTADO MASCULINO

Kenenisa Bekele

ETH

2:01:41

John Korir

KEN

2:02:24

Birhanu Legese

ETH

2:02:48

Alexander Mutiso

KEN

2:03:11

Vincent Ngetich

KEN

2:03:13

Geofry Toroitich

KEN

2:03:30

Dawit Wolde

ETH

2:03:48

Nibret Melak

ETH

2:04:00

Leul Gebresilase

ETH

2:04:02

Tesfaye Deriba

ETH

2:04:13

Samwel Mailu

KEN

2:05:08

Cam Levins

CAN

2:05:36

Mohamed Ismail

DJI

2:05:38

Suldan Hassan

SWE

2:05:57

Emmanuel Roudolff

FRA

2:05:58

Etienne Daguinos

FRA

DEBUT

LISTADO FEMENINO

Fotyen Tesfay

ETH

2:10:51

Joyciline Jepkosgei

KEN

2:14:00

Sutume Kebede

ETH

2:15:55

Agnes Ngetich

KEN

DEBUT

Magdalena Shauri

TAN

2:18:03

Lilian Kasait

KEN

2:19:35

Aberu Ayana

ETH

2:20:20

Mekdes Woldu

FRA

2:23:13

Rose Harvey

GBR

2:23:21

Méline Rollin

FRA

2:24:12

Florencia Borelli

ARG

2:24:18

Fabienne Schlumpf

SUI

2:24:30

Carolina Wikstrom

SWE

2:24:30

Winnie Jepkosgei

KEN

DEBUT

Gladys Kwamboka

KEN

DEBUT

Jesca Chelangat

KEN

DEBUT