David Torres 01 OCT 2026 - 17:38h.

El número 1 del mundo repasa su trayectoria desde los inicios hasta convertirse en leyenda del póker mundial

La otra cara de Adrián Mateos: “El sueño de mis padres siempre fue vivir en Madrid y ahora puedo regalarles un piso”

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ParísWinamax ha estrenado en su canal de YouTube la primera All-Interview dedicada íntegramente a Adrián Mateos, una conversación de más de una hora que profundiza en la figura del madrileño como nunca antes. Con 6 brazaletes de las WSOP®, instalado en el Top 4 de la All-Time Money List y habiendo alcanzado el número uno del GPI en múltiples ocasiones, "Amadi" se sienta ante las cámaras para analizar las decisiones, la disciplina y los momentos inflexión que han marcado su evolución en la élite del póker.

La entrevista aborda más allá de la técnica y los análisis de las manos, trata los valores que le han llevado a cosechar tantos éxitos (la tolerancia a la presión, la disciplina en el estudio y el trabajo psicológico diario para mantenerse en el máximo nivel, etc.) con anécdotas y reflexiones por el camino.

"El póker no es como el tenis, el número 50 del mundo puede ganar al 1 muchas veces"

Adrián Mateos Díaz es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del póker. El nacido en San Martín de la Vega, Madrid, lleva más de 10 años como profesional en la élite del póker: tiene más de 60 millones de dólares en ganancias a sus apenas 32 años. Su estilo agresivo, sus análisis y su personalidad hacen de “Amadi” un jugador realmente particular y admirable. Adrián Mateos no se toma el poker como un simple juego, es un apasionado y un experto en la materia. En esta entrevista, te mostraremos cómo es, cómo piensa y cómo vive la vida.

La entrevista fue realizada por el periodista Jonás Fernández el 16 de febrero de 2026, por lo que algunas referencias temporales corresponden al momento en que se realizó la misma. No obstante, la cita deja momentos para la reflexión como cuando reconoce: "En 2017 viví el momento más duro de mi carrera"

Adrián contesta a Negreanu, leyenda del póker, que en su día dijo que los torneos HighStakes "no eran rentables". Amadi contesta: "Negreanu juega cuatro torneos sueltos y no sabe como funciona el circuito".

Pero también repasa su yo más joven, sus inicios con la raqueta. "La llama que se me apagó con el tenis se me volvió a encender con el póker", confirma y, redundando en esta idea afirma "El póker no es como el tenis, el número 50 del mundo puede ganar al 1 muchas veces".