Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 19:51h.

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El Mundial de Flag Football 2026 en categoría femenina ha finalizado este domingo con un espectacular triunfo de Canadá, que ha remontado en la gran final a Estados Unidos para alzarse con el oro. Las dos selecciones llegaban a Düsseldorf ya clasificadas para la edición inaugural de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y dieron un gran espectáculo a los presentes en el recinto alemán.

Tras adelantarse el combinado estadounidense, las canadienses lograron recuperarse del dominio en el resultado y en el juego para darle la vuelta al marcador y terminar llevándose por 27-20 un triunfo por por que amarraron con una gran defensa en la última jugada. Un broche perfecto a un gran torneo que hemos podido disfrutar en directo en Mediaset Infinity.