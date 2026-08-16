Canadá vence a EE.UU. en la final del Mundial de Flag Football femenino con una espectacular remontada
El Mundial de Flag Football 2026 en categoría femenina ha finalizado este domingo con un espectacular triunfo de Canadá, que ha remontado en la gran final a Estados Unidos para alzarse con el oro. Las dos selecciones llegaban a Düsseldorf ya clasificadas para la edición inaugural de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y dieron un gran espectáculo a los presentes en el recinto alemán.
Tras adelantarse el combinado estadounidense, las canadienses lograron recuperarse del dominio en el resultado y en el juego para darle la vuelta al marcador y terminar llevándose por 27-20 un triunfo por por que amarraron con una gran defensa en la última jugada. Un broche perfecto a un gran torneo que hemos podido disfrutar en directo en Mediaset Infinity.