David Torres 15 JUL 2026 - 14:43h.

El Maratón Valencia patrocinará al Valencia CA de manera excepcional para ayudar a la estabilidad del club

El Maratón Valencia ficha a un sub 2 horas como Kejelcha para ser el más rápido de España

Compartir







ValenciaEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha llegado a un acuerdo con el Valencia Club Atletismo (VCA) para convertirse en su patrocinador principal dentro del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’, el programa social de la prueba. Se trata de un acuerdo excepcional con el que la carrera quiere ayudar a un club histórico y centenario de la ciudad de Valencia que en este momento carecía de apoyo económico privado.

La colaboración con el Valencia CA se hará en dos fases. La primera se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre de 2026 y la denominación del equipo seguirá siendo la actual, Diputación Valencia Club Atletismo; y una segunda, a partir de 2027, en la que Maratón Valencia aparecerá también en el naming del club. El acuerdo se ha presentado hoy en rueda de prensa con la presencia del presidente del VCA, Rafa Blanquer; el director general de la SD Correcaminos, entidad organizadora del Maratón Valencia, Juan Manuel Botella; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil.

“Que hayamos dado este paso adelante con el VCA no significa que a partir de ahora vamos a patrocinar clubes de atletismo”, ha explicado Botella. “Patrocinamos el Valencia por su singular excepcional, ya que es el mejor club de España femenino, con un palmarés incomparable; cuenta con la figura gigantesca de Rafael Blanquer, que es una leyenda viva del deporte español; y se trata de un club centenario sin patrocinador privado de la ciudad de Valencia, lugar en el que discurren nuestras carreras principales, y donde nació Correcaminos”, ha apuntado.

Los objetivos del Maratón Valencia con este acuerdo son principalmente dos. En primer lugar, el fomento de la cantera, gracias a la gran escuela de 800 niños y niñas que tiene el Valencia Club Atletismo y, en segundo, la sostenibilidad económica para garantizar el presente y futuro de un club que es centenario e historia del atletismo español.

“El atletismo es un deporte de resultados básicamente individuales que necesita de un enorme esfuerzo colectivo a su alrededor para poder desarrollarse. Organizar o tener clubes se ha vuelto increíblemente caro en los últimos años, y ganarlo todo, que tiene un mérito increíble, no garantiza que se paguen las facturas. Desde el corazón mismo del atletismo, tenemos que reflexionar y arrimar el hombro todos”, ha añadido Botella.

“Somos un club centenario, que lo ha ganado todo y que ha conseguido importantes tripletes en las últimas décadas”, ha recordado Rafa Blanquer, por parte del VCA. “Ha llegado el momento de reinventarse: hemos tenido la gran suerte de entrar en contacto con Maratón Valencia y ahora toca seguir sumando esfuerzos por el atletismo valenciano”, ha señalado Blanquer.

Por su parte, Rocío Gil ha afirmado que “si hay una palabra que nos une a todos en el día de hoy es Valencia: una palabra que engloba nuestra ciudad, un club de atletismo centenario y la importancia del deporte valenciano local”. “Es un orgullo que Comparte Maratón Valencia apueste por la cantera de jóvenes atletas, por un proyecto deportivo singular y excepcional como es el del VCA y por revertir y hacer más grande el deporte en nuestra ciudad”, ha manifestado la edil.