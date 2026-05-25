eldesmarque.com 25 MAY 2026 - 10:14h.

El club malagueño lidera el medallero con tres oros y dos platas

El Real Club El Candado, también de Málaga, séptimo con un bronce

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ValenciaEl Campeonato de España de banco fijo del Mediterráneo, celebrado en la modalidad de llaut, se ha celebrado este fin de semana en aguas de Valencia con un nuevo éxito para el remo andaluz. Después de tres jornadas de regatas, en las que han tomado parte más de un centenar de tripulaciones y 37 clubes procedentes de cuatro comunidades autónomas, la prueba nacional ha deparado la victoria del Real Club Mediterráneo de Málaga.

La zona sur del Puerto de Valencia ha sido escenario de la edición número 22 de la competición nacional de banco fijo del Mediterráneo, dirigida a las categorías cadete, juvenil, absoluta y veteranos, tanto masculinas como femeninas e incluso mixtas en veteranos, sobre 700 y 1.400 metros, para repartir hasta nueve títulos. Al término de la última prueba, el club costasoleño ha reeditado título tras dominar el medallero con tres oros y dos platas que le han servido para conquistar además el Trofeo Iberdrola como mejor equipo femenino de los campeonatos.

Los oros del Mediterráneo llegaban en las finales absoluta masculina, juvenil y cadete femeninas. Las platas, por parte de los juveniles y los cadetes.

Séptima plaza para El Candado

Por su parte, el Real Club El Candado de Málaga ha ocupado la séptima plaza compartida, todos con un bronce, con Real Club Náutico Calpe, Real Club Náutico Denia y la Secció Esportiva de la Universitat d’Alacant. El metal andaluz llegaba en la categoría juvenil femenina.

La participación andaluza en el Nacional de llaut de Valencia se ha completado, sin la recompensa de las medallas, con los gaditanos Club de Remo Barbate y Club de Remo Algeciras y los malagueños Club de Remo La Cala del Moral, Club Deportivo IES El Palo y C.D. de Remo Pedregalejo.