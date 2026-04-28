La VIII Copa Intercontinental Marbella-Ceuta-Sotogrande levanta el telón del Andaluz de Crucero de Altura 2026

ElDesmarque 28 ABR 2026 - 12:47h.

Más de una veintena de embarcaciones y 250 regatistas afrontarán, del 1 al 3 de mayo, una de las pruebas más exigentes del Mediterráneo

La embarcación ‘Ceuta Mahersa’ con Sergio Llorca defiende el título ante rivales de peso

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MarbellaLa VIII Copa Intercontinental Marbella-Ceuta-Sotogrande-Marbella celebrará entre los días 30 de abril y 3 de mayo una nueva edición consolidada como una de las grandes citas del calendario de crucero de altura. La regata, que alcanza este año su octava edición, será además la primera de las tres pruebas que completarán el Campeonato de Andalucía de Crucero de Altura 2026. Organizada por el Real Club Marítimo de Marbella, el Club de Vela Vendaval de Ceuta, el Real Club Marítimo de Sotogrande, los puertos deportivos de Marbella y Sotogrande, la Federación Andaluza de Vela y la Federación de Vela de Ceuta, la prueba cuenta con el patrocinio de Marbella Destino 5 Estrellas y Ceuta Sí.

Ocho ediciones avalan una trayectoria que no ha dejado de crecer en participación, prestigio y exigencia deportiva. La Copa Intercontinental une tres enclaves estratégicos del litoral andaluz y ceutí —Marbella, Ceuta y Sotogrande— en un recorrido que tiene como gran protagonista al Estrecho de Gibraltar, uno de los escenarios de navegación más complejos del país.

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La regata se disputará en tres etapas costeras entre los días 1 y 3 de mayo. La primera salida está prevista el viernes 1 de mayo a las 10:30 horas desde el puerto deportivo de Marbella rumbo a Ceuta, con un recorrido aproximado de 40 millas. El sábado 2 de mayo, la flota afrontará la segunda etapa entre Ceuta y Sotogrande, de unas 30 millas, y el domingo 3 de mayo completará las 24 millas que separan Sotogrande de Marbella.

Más de una veintena de embarcaciones y 250 participantes

Más de una veintena de embarcaciones y alrededor de 250 participantes tomarán parte en una prueba que exige mucho más que velocidad. Las condiciones propias del Estrecho, con vientos cambiantes, fuertes corrientes, tráfico marítimo y zonas de transición, obligan a las tripulaciones a mantener una lectura constante del campo de regatas. En una cita de estas características, el buen olfato táctico para interpretar cada rolada, cada corriente y cada oportunidad puede resultar tan determinante como la puesta a punto del barco.

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También el estado físico de las tripulaciones jugará un papel fundamental. La Copa Intercontinental es una regata de largo recorrido, con etapas intensas y exigentes, en las que la concentración, la resistencia y la capacidad de mantener el máximo rendimiento durante muchas horas pueden marcar diferencias. Y como reconocen los propios regatistas, en una prueba de esta dureza, tampoco está de más contar con una dosis de suerte.

El 'Ceuta Mahersa' defiende título

Como defensor del título, la relación de participantes tiene en cabeza al Grand Surprise ‘Ceuta Mahersa’, patroneado por Sergio Llorca y representante del Club de Vela Vendaval de Ceuta. El patrón afronta la cita con ambición, aunque consciente del nivel de la flota. Entre sus principales rivales señala al 32 pies ‘Paul Chimene’, del Real Club Marítimo de Sotogrande, “un barco que se defiende bien en todas las condiciones y no nos lo va a poner fácil”, y al 38 pies ‘Luna’, de Antonio Infante, del Real Club Náutico de Algeciras, “que también puede estar arriba”.

La flota contará además con unidades de gran eslora como el 53 pies ‘Aviador’, de Gabriel Medem, y el 46 pies ‘Bazan’, de Marcelino Oreja, ambos del Real Club Marítimo de Sotogrande. En torno a los 40 pies competirán barcos como ‘Cabo Negro’, de Ignacio de Torres, del Real Club El Candado; ‘Uniqo’, de Víctor Guerrero, y ‘Alborany’, de Ángel Sánchez, ambos del Club Náutico Marítimo de Benalmádena; ‘Suka’, de Michel Rivasson, del Real Club Náutico de Algeciras; ‘Titella Aguixos’, de José María Bataller, del Real Club Mediterráneo; ‘Tucán’, de Carlos López, independiente; y ‘SV Rosie’, de Alan O’Reilly, de Benalmádena.

Entre los 9 y 11 metros de eslora se concentra el mayor número de embarcaciones, con nombres como ‘DBKB’, de Paco Aranda, de Marbella; ‘Obsession’, de Stephen Lawson, de Gibraltar; el fiel ‘Amor Fati’, de Rafael Ruiz, de Benalmádena; ‘Sueño’, de Juan López Siles, de Marina del Este; los 34 pies ‘Elamar’, de Jorge de Torres, del Real Club Mediterráneo; ‘Algazul 3’, de Patricia Montenegro, del Real Club El Candado; ‘Abelardo Uno’, de Emilio Sánchez, del Real Club Náutico de Motril; y ‘Panian’, de José Manuel Ruiz, del Real Club Mediterráneo.

Optimismo por el parte meteorológico

El parte meteorológico anuncia viento de levante durante las tres jornadas, una previsión que permite a Sergio Llorca mostrarse optimista. “A nosotros el viento de levante, siempre que sople fuerte, nos viene muy bien. Parece que para la primera etapa vamos a tener este viento, y si sopla bien en las popas planeamos antes que el resto, aunque si la intensidad es baja iremos peor. Siempre que podamos planear, podremos rendir el rating del barco y compensar”, explica el patrón del ‘Ceuta Mahersa’.

Con la suerte ya echada, las tripulaciones ultiman la preparación de sus embarcaciones para llegar en las mejores condiciones a una regata que volverá a poner a prueba la técnica, la experiencia, la resistencia física y la capacidad de decisión de los equipos. La VIII Copa Intercontinental Marbella-Ceuta-Sotogrande-Marbella se prepara para escribir un nuevo capítulo en una historia que, tras ocho ediciones, confirma su lugar entre las grandes regatas de altura del Mediterráneo.