Tristán Melgarejo, vencedor absoluto de la Murcia Windsurfer International Weekend

ElDesmarque 13 ABR 2026 - 10:55h.

El windsurfista del RCMT Punta Umbría se impone tras un intenso pulso con su padre, Borja Melgarejo

La regata estuvo marcada en gran medida por los vientos flojos en el Mar Menor

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SevillaLa vela andaluza ha vuelto a dejar su sello en la Murcia Windsurfer International Weekend (MUWIW), celebrada los días 11 y 12 de abril de 2026 en aguas del Mar Menor, concretamente en Santiago de la Ribera (San Javier), en una edición que ha supuesto un hito al disputarse por primera vez en esta sede. La regata ha reunido a un total de 70 participantes procedentes de distintos puntos de España, además de una delegación de Finlandia, y se ha resuelto después de cuatro pruebas disputadas a lo largo de dos jornadas en las que han predominado los vientos flojos.

El gran protagonista del fin de semana ha sido el andaluz Tristán Melgarejo Vázquez, del RCMT Punta Umbría, vencedor absoluto de la regata tras firmar una serie brillante con tres victorias parciales y un cuarto puesto como peor resultado. Su triunfo tuvo además un aliciente especial en el constante duelo mantenido con su padre, Borja Melgarejo Martínez, también representante del RCMT Punta Umbría (2,2,2,2), que le siguió muy de cerca durante todo el campeonato y acabó ocupando la segunda plaza absoluta.

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Padre e hijo protagonizaron así uno de los grandes focos de interés de la regata, con un pulso deportivo sostenido hasta el final y con dominio absoluto de ambos en la categoría A, en la que ocuparon también las dos primeras posiciones.

Otro andaluz destacado

En esa misma categoría, otro andaluz, Félix Pérez Moreno, del RCN de La Línea, lograba una destacada quinta posición, completando una sólida actuación de la flota autonómica entre los regatistas más competitivos del campeonato.

También hubo presencia andaluza destacada en la categoría B, donde Holger Klauke, del CN Fuengirola, se clasificó en una meritoria cuarta plaza, mientras que Borja Hernández, del CN Puerto Sherry, finalizaba en la sexta posición.

Por su parte, en la categoría C, el windsurfista Nacho Alberich, del CDN Vera de Mar, se quedaba a las puertas del podio con un meritorio cuarto puesto, confirmando igualmente el buen nivel de la representación andaluza en una regata que volvió a reunir a perfiles muy diversos dentro de la clase.

Como valor añadido, la Murcia Windsurfer International Weekend se distingue por ser la única prueba nacional que incluye categorías novel y junior, una circunstancia que refuerza su interés dentro del calendario al fomentar la participación de nuevos talentos y contribuir al crecimiento de la base del windsurf.