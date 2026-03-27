Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 23:33h.

El golfista dio negativo en alcohol, pero no quiso someterse a más pruebas

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El golfista Tiger Woods se vio involucrado en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin. El ganador de quince 'grandes' fue detenido este viernes por negarse a someterse a prueba de orina.

"Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal", dijo en una rueda de prensa un oficial de la oficina del alguacil, que no se identificó, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de "deterioro".

El policía agregó que el deportista permanecerá al menos ocho horas en la cárcel del Condado de Martin, después de lo que será puesto en libertad bajo fianza. Además, el oficial agregó que "fue cooperativo, aunque no quiso incriminarse a sí mismo", y que se encontraba "letárgico en la escena" del hecho.

Así sucedió el accidente de Tiger Woods, del que salió ileso

El accidente tuvo lugar poco antes de las 14:00 hora local (18:00 GMT) cuando el vehículo conducido por Woods intentó rebasar "a gran velocidad" a una camioneta con remolque en una carretera estrecha, pero terminó golpeando la parte trasera del otro vehículo y volcando sobre el lado del conductor. El coche del golfista estadounidense acabó volcado por el lado izquierdo, según unas fotos del accidente publicadas por el medio WPTV. Woods viajaba solo en el momento del accidente.

"Se inició la investigación e, inicialmente, desde el primer momento, pareció que el conductor del Land Rover (Tiger Woods) podría estar bajo los efectos de alguna sustancia", indicó. No es la primera vez que Woods sufre un accidente de carretera. En febrero de 2021 sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné tras un grave accidente en Los Ángeles que puso en serio peligro su carrera. Woods estaba trabajando para volver a competir después de romperse el tendón de Aquiles en 2025.