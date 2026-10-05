“Dar gas con cariño”: así es la competición de motor del futuro en la que gana el que menos consume

Redacción ElDesmarque 05 OCT 2026 - 12:39h.

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MadridEl deporte del motor está transformándose poco a poco. Cada vez es más común ver como se integran los coches híbridos o completamente eléctricos en el automovilismo deportivo, como el ejemplo de la disciplina de los Eco Rally, en los que se combina la eficiencia del consumo sin abandonar la velocidad. Una de las que mejor conoce esta disciplina es Laura Aparicio Anglés, campeona de España absoluta de Pilotos 2025 en híbrido, que cuenta todas las diferencias que puede haber entre un vehículo eléctrico y los de combustión.

"Cambia la conducción completamente, hay que cambiar el chip", cuenta la piloto en el segundo programa de Encuentros ElDesmarque dedicado a la transformación energética en el deporte del motor. "Visualizas una rotonda, pues no aceleres hasta que llegues a ella y frenes. Levanta el pedal antes, haz que vaya recuperando energía… Las frenadas regresivas hacen que el coche cargue. Estás bajando un puerto de montaña, pues haces que el coche retenga más y ahí estás cargando el coche otra vez", explica Laura sobre cómo ha cambiado su manera de conducir cuando se sube a un coche eléctrico a diferencia de lo que hacía con los de combustión. "Es un arte, un baile de la conducción. Un ‘gas con cariño’. No salgas de un semáforo y le pises como si fuera la Fórmula 1, porque vas a gastar una barbaridad".

Laura Aparicio Anglés y el cambio de chip cuando conduces un eléctrico

Precisamente, ese es uno de los secretos que nadie cuenta de los vehículos eléctricos. El poder que ganan los conductores sobre su vehículo y la gran capacidad que ganan para gestionar el combustible. "Esto la gente que se compra un híbrido enchufable o un eléctrico, pues no lo sabe. 'Porque consume muy poco', pero si no estás haciendo esa conducción, si no has cambiado el chip… estarás conduciendo igual", desvela Laura Aparicio Anglés.

Un cambio de chip que también se puede enseñar, como el ejemplo que se está llevando a cabo en Canarias y que pone de ejemplo Mariano Hernández Zapata, consejero de transición ecológica. "Hemos hecho también cursos de conducción eficiente en Canarias durante los años anteriores y es lo que te dicen. Cuanto más eficaz seas más te va a durar la batería…", a lo que Laura contesta afirmando que es la manera en la que "más partido le sacas al coche que te has comprado". Un consejo que seguro que le va a venir bien a muchos conductores de vehículos eléctricos.