El coche zero, la iniciativa desde Canarias que puede cambiar el mundo del Rally

Redacción ElDesmarque Madrid, 05 OCT 2026 - 13:53h.

La campaña ‘cero emisiones, cero excusas’ recorre los rallies de las islas y combina competición, innovación tecnológica y campañas de concienciación medioambiental

Puedes ver el programa completo de Encuentros ElDesmarque en Mediaset Infinity

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Canarias quiere que la transición energética también se mida contra el cronómetro. El Gobierno autonómico y la Federación Canaria de Automovilismo han puesto en marcha el proyecto ‘cero emisiones, cero excusas’, una iniciativa que incorpora un vehículo 100 % eléctrico como coche ‘zero’ en los rallies de las islas. La propuesta busca demostrar que la electrificación puede convivir con la competición y abrir la puerta a una futura categoría específica para estos vehículos. Mariano Hernández Zapata, consejero de transición ecológica del gobierno de Canarias, junto a Laura Aparicio, piloto de rallies y campeona de España absoluta de coches híbridos en 2025 y Juan Esteve Aguilar, responsable de relaciones institucionales de la Real Federación Española de Automovilismo, han hablado sobre esta iniciativa en el segundo programa de Encuentros ElDesmarque.

El coche zero: un vehículo eléctrico que compite en los rallies de Canarias

El consejero ha explicado que el objetivo es ir un paso más allá de los Eco-Rallyes y llevar los vehículos eléctricos a las pruebas de velocidad. El coche utilizado actualmente es un Opel completamente eléctrico que está participando en las distintas citas del calendario y se recarga mediante cargadores portátiles durante los reagrupamientos o parques de trabajo. La experiencia ha servido para comprobar que sus prestaciones, en condiciones de competición, son realmente buenas. “Hemos demostrado que podemos competir de tú a tú en un rally, que puede hacer el kilometraje entero”, señaló Hernández Zapata.

Según el consejero, muchos de los pilotos que han conducido el coche zero terminan sorprendidos por la respuesta del vehículo, su fiabilidad y su capacidad de aceleración. La intención hacia la próxima temporada es crear una copa exclusivamente eléctrica dentro del Campeonato de Canarias de Rallies. El proyecto ya ha dejado resultados deportivos excelentes, como por ejemplo en la Subida de El Hierro, donde se utilizó un prototipo con más de 340 caballos que terminó segundo.

Respecto a las características del coche zero, Hernández Zapata ha reconocido que una de las solicitudes habituales entre los aficionados es que haga ruido, pero defiende que se trata de una tecnología que ya forma parte del presente y Laura Aparicio también comparte esa visión. “Es una pasada cómo acelera ese bicho”, dijo la piloto. La apuesta canaria pretende demostrar que el coche eléctrico puede encontrar también su espacio en la competición y no solo en las carreteras.

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La campaña también sirve para dar visibilidad

Esta iniciativa no se limita a introducir una nueva tecnología en los rallies ya que el coche ‘zero’ cambia su decoración en cada prueba para convertirse también en una plataforma apoyo a distintas causas. Juan Esteve Aguilar ha puesto en valor esa capacidad de la Federación Canaria de Automovilismo para adaptar la imagen del vehículo. En marzo, coincidiendo con el 8M, el coche llevó en el capó los nombres de todas las mujeres con licencia federativa. Desde entonces, el vehículo ha servido para visibilizar diferentes iniciativas relacionadas con el mundo rural o el Día del Planeta y actualmente, la campaña está apostando por la investigación contra el cáncer junto a la Asociación Española contra el Cáncer.