Redacción ElDesmarque Madrid, 05 OCT 2026 - 13:10h.

Mariano Hernández Zapata ha explicado el compromiso de los rallies que se celebran en la comunidad autónoma con el medioambiente

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La transición energética y el compromiso con el mediambiente también han llegado al mundo del deporte y, en particular, al automovilismo. Ese ha sido uno de los asuntos abordados en el nuevo programa de Encuentros ElDesmarque, en la que Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, ha analizado cómo los rallies de Canarias se han adaptado a las nuevas formas de movilidad sin perder su esencia competitiva. Esta edición también ha contado con Laura Aparicio, campeona de España absoluta de Pilotos 2025 en híbridos, y Juan Esteve Aguilar, responsable de Relaciones Institucionales de la Real Federación Española de Automovilismo, que han compartido sus puntos de vista sobre este compromiso.

El compromiso con el medioambiente de la Federación Canaria de Automovilismo

El consejero ha destacado el trabajo que realiza la Federación Canaria de Automovilismo para minimizar el impacto de las pruebas y ha puesto de ejemplo el Rally de los Volcanes, donde existen especies protegidas en algunas de las zonas por las que discurren los tramos. La organización modifica los recorridos cuando es necesario y establece controles específicos para proteger la fauna. “Se han preocupado de modificar los tramos para evitar esa zona, de poner personal suficiente para, en caso de ver una hubara por allí, avisar y pararlo”, explicó Hernández Zapata.

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El compromiso, según el consejero, no termina cuando finaliza la competición. Las campañas medioambientales posteriores incluyen programas de limpieza, recuperación de espacios y siembra de árboles. “Aunque la afectación sea mínima, complementariamente hacen limpieza de zonas y de litorales”, señaló.

Un espectáculo que protege la naturaleza

El sonido de los motores forma parte de la identidad de los rallies y sigue siendo uno de sus grandes reclamos para los aficionados, sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías obliga a replantear algunos de esos elementos sin que la competición pierda atractivo. Hernández Zapata ha apuntado que el ruido tiene cada vez más peso en el debate social sobre el impacto de estas pruebas, aunque reconoce que para los seguidores del motor es una parte fundamental del espectáculo.

Laura Aparicio ha defendido que esta tecnología no implica renunciar al rendimiento ya que conoce de primera mano las prestaciones de los vehículos electrificados. “Al que le guste el automovilismo este coche también corre y corre una barbaridad”. La transición energética llega así también a los rallies, con vehículos que poseen unas prestaciones algo particulares para competir, mientras reducen su dependencia de los combustibles tradicionales y no dañan las zonas donde están colocados los tramos.