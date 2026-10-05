Redacción ElDesmarque Madrid, 05 OCT 2026 - 12:53h.

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El automovilismo también puede competir contra el cronómetro sin que la velocidad sea el objetivo principal. Los Eco-Rally combinan regularidad y eficiencia para obligar a los pilotos a medir cada aceleración, cada frenada y cada litro consumido. Canarias se ha convertido en uno de los escenarios que impulsan esta modalidad, vinculada a una movilidad con distintas tecnologías de propulsión. En el segundo programa de Encuentros ElDesmarque, Laura Aparicio, campeona de España absoluta de Pilotos 2025 en híbridos, ha explicado cómo se vive una prueba desde dentro.

La clave es mantener el equilibrio en el consumo

La piloto compite esta temporada en la categoría de híbridos enchufables con un Toyota RAV4 y comparte equipo con el canario Jorge Garcés. El objetivo del Eco-Rally no consiste en completar los tramos lo más rápido posible, sino en cumplir con precisión las medias establecidas por la organización y reducir al máximo el consumo, es decir, todo se basa en la regularidad y la eficiencia. La precisión ante estos dos retos es fundamental porque los participantes deben pasar por puntos de control cuya ubicación desconocen en la cifra de 0.0 de consumo.

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El coche no necesita la preparación de un vehículo convencional de rally. Se trata de un modelo de calle al que se le incorpora un sistema de medición que permite conocer los metros recorridos y calcular cuándo realizar cada maniobra. Aparicio utiliza el sistema CAS, que le ayuda a controlar las referencias durante los tramos. Para acabar en primera posición, en el caso de los híbridos enchufables, llegan a las verificaciones con la batería prácticamente cargada y después se llena el depósito de gasolina, que queda sellado. Tras recorrer entre 400 y 500 kilómetros, el consumo final determina el resultado.

El copiloto juega un papel decisivo

El copiloto recibe la hoja de ruta entre 30 minutos y una hora antes de la salida y debe interpretarla durante una prueba en la que el tráfico, un tractor o incluso animales pueden alterar las condiciones del recorrido. Aparicio ha explicado que la conducción exige levantar el pie antes, dejar que el coche avance y realizar frenadas regresivas para aprovechar al máximo la energía disponible y no consumir en exceso. “Hay que contar con un buen copiloto porque el tema de la navegación y la regularidad es un arte que ellos dominan”, señala la piloto.