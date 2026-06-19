Marc Márquez termina el primer día en Brno con dos caídas y con mucho trabajo por delante

Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 16:18h.

Marc Márquez finaliza la Practice de Brno en quinta posición, por detrás de Ai Ogura o Pecco Bagnaia

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Marc Márquez cierra el primer día del Gran Premio de Chequia con sensaciones encontradas. El piloto de Ducati logró clasificarse directamente para la Q2 gracias a un quinto puesto en la Practice, pero el resultado quedó empañado por dos caídas que evidenciaron que todavía tiene margen de mejora en el siempre exigente trazado de Brno. El español volvió a demostrar velocidad para estar entre los más rápidos, aunque también dejó claro que aún busca el límite de una pista que regresaba al calendario y que ofreció unas condiciones cambiantes a lo largo de la jornada.

La primera caída llegó durante la FP1, cuando Márquez perdió el control de su Ducati en una de las curvas del circuito checo. El incidente no tuvo consecuencias físicas para el ilerdense y pudo regresar al box. Sin embargo, el percance obligó a modificar parte del trabajo de puesta a punto y restó tiempo para encontrar una base sólida de cara a la sesión decisiva de la tarde. Aún así, el ocho veces campeón del mundo fue recuperando confianza vuelta tras vuelta, aunque sin llegar a mostrarse completamente cómodo sobre la moto.

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Dos caídas y muchos deberes para el sábado

La historia volvió a repetirse en la Practice. Cuando trataba de rebajar sus registros y seguir afinando la configuración de la Desmosedici, Márquez sufrió una segunda caída que volvió a poner a prueba la capacidad de reacción del equipo oficial Ducati. Lejos de venirse abajo, el español regresó rápidamente a pista con la segunda moto y firmó un último ataque al crono que le permitió terminar en la quinta posición. Un resultado suficiente para acceder de forma directa a la segunda clasificación del sábado, evitando el paso por una Q1 siempre complicada, pero que también reflejó que todavía está un escalón por detrás de los pilotos más competitivos del viernes.

Con el billete para la Q2 asegurado, el balance de Márquez deja un sabor agridulce. La velocidad está ahí y su capacidad para sobreponerse a las adversidades volvió a quedar patente, pero las dos caídas son un aviso de que todavía necesita encontrar una mayor estabilidad para pelear por la victoria durante el fin de semana. El trabajo en el box será intenso antes de la jornada del sábado, con el objetivo de mejorar la confianza en frenada y el paso por curva para poder luchar por la 'pole' y llegar en las mejores condiciones tanto la 'sprint' como al Gran Premio del domingo.