Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Artes Marciales Mixtas - MMA

Ilia Topuria comparte su primer vídeo entrenando: su estado de forma lo dice todo

Ilia Topuria comparte su primer vídeo entrenando: su estado de forma lo dice todo
Ilia Topuria comparte su primer vídeo entrenando. Redes Sociales
Compartir

Casi cinco meses han pasado desde aquel combate en la Casa Blanca en el que Ilia Topuria perdió su invicto en la UFC a manos del estadounidense Justin Gaethje. Desde entonces, el peleador hispano-georgiano ha estado recuperándose de las graves secuelas que le dejaron la pelea. Le vimos hace un tiempo por primera vez sin gafas y ahora le hemos visto haciendo lo que mejor sabe hacer: pelear.

Ilia Topuria ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde aparece peleando y haciendo unas sombras con su equipo de entrenadores. El excampeón de la UFC aparece en un gran estado de forma mientras espera a conocer quién será su próximo rival, eso sí, deberemos esperar todavía hasta 2027.

PUEDE INTERESARTE

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

Temas