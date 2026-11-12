Ilia Topuria comparte su primer vídeo entrenando: su estado de forma lo dice todo

Javi Rayo 12 NOV 2026 - 18:40h.

Ilia Topuria se encuentra en su Georgia natal entrenando y disfrutando de su familia

Topuria ataca a Nurmagomedov y a su séquito tras el escándalo en la UFC: "Son un grupo de cobardes"

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Casi cinco meses han pasado desde aquel combate en la Casa Blanca en el que Ilia Topuria perdió su invicto en la UFC a manos del estadounidense Justin Gaethje. Desde entonces, el peleador hispano-georgiano ha estado recuperándose de las graves secuelas que le dejaron la pelea. Le vimos hace un tiempo por primera vez sin gafas y ahora le hemos visto haciendo lo que mejor sabe hacer: pelear.

Ilia Topuria ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde aparece peleando y haciendo unas sombras con su equipo de entrenadores. El excampeón de la UFC aparece en un gran estado de forma mientras espera a conocer quién será su próximo rival, eso sí, deberemos esperar todavía hasta 2027.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.