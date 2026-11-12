Juan Pérez 12 NOV 2026 - 12:23h.

Defiende a su compañero y amigo tras ser agredido por la espalda

Ilia Topuria ya tiene fecha de vuelta y no habrá que esperar a 2027: "Tiene un poder de recuperación increíble"

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No hay semana tranquila en las artes marciales mixtas después de la agresión que ha sufrido Merab Dvalishvili, un excampeón del peso gallo al que defiende sin dudar Ilia Topuria. El hispanogeorgiano, tras los insultos a Gaethje, arremete contra Usman Nurmagomedov y su séquito después de que estos abordaron por la espalda al peleador georgiano mientras este atendía a los medios en un hotel de Abu Dabi.

La violencia sale del octógono en uno de los actos más repulsivos del año, un ataque personal que toca de cerca a Ilia Topuria mientras espera rival, porque él es gran amigo de Dvalishvili, de ahí su indignación. La reacción a esa violencia desproporcionada pasa por redes sociales no solo por la dureza de las mismas, sino porque es la demostración directa de lo que el español llevaba tiempo defendiendo.

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La afirmación inicial de Topuria es recalcar que Usman ha sido detenido junto a sus "cobardes" acompañantes, y es ahí cuando empieza la crítica más voraz: "¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Qué vergüenza. Unos completos cobardes. Siempre pensé que ustedes eran un grupo de mediocres", afirma sin dudar tras ver el ataque.

La de Topuria es una de tantas reacciones desde dentro de la comunidad de la UFC, quizás de las más críticas, e incluso ha tenido que borrar su mensaje inicial donde incluía el vídeo completo de la agresión. Ahí les decía que son cualquier cosa menos "hombres de verdad", pero después ha ampliado su mensaje: "Ahora han disipado cualquier duda. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que se predican. Son valores que se practican. Y ustedes no han demostrado ninguno de ellos", aclara.

El contexto de la pelea es que Merab le ganó a principios de año al hermano de Usman en la defensa del cinturón del peso gallo, por lo que el incidente enturbia el ambiente de los próximos meses. Una brecha que para Topuria pasa al plano personal y que puede dividir más a los grupos a la espera de saber cuál es el comunicado oficial de la UFC.