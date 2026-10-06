El futuro de Ilia Topuria da un giro de 180 grados y Salahdine Parnasse se posiciona como posible rival

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 OCT 2026 - 12:22h.

La irrupción de Tsarukyan como posible rival de Gaethje y la supuesta lesión de Paddy Pimblett han hecho que el nombre del luchador francés entre en escena

Ilia Topuria vuelve a la carga: insultos a Gaethje y una insinuación sobre lo que escondían sus guantes

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El regreso de Ilia Topuria al octágono vuelve a tener un nuevo nombre sobre la mesa después. Salahdine Parnasse ha aparecido en las últimas horas como posible rival de 'El Matador' para UFC 336, la primera gran velada numerada de la UFC en 2027. La información sobre esta pelea ha salido del creador de contenido Ahmad Dakka, que llegó a asegurar que ambos tenían un acuerdo para enfrentarse en enero, sin embargo, el propio influencer ha desmentido que el combate fuera a ocurrir. Aun así, hay dos detalles que mantienen vivo el rumor: Parnasse ha compartido la publicación en TikTok y su mánager, Stéphane ‘Atch’ Chaufourier, también se ha pronunciado al respecto.

Salahdine Parnasse y su mánager han alimentado el rumor

El luchador francés acaba de irrumpir en la UFC con una victoria contundente ante Dan Hooker en el evento de París del pasado 5 de septiembre. El de Aubervilliers necesitó solo 2:35 para imponerse por TKO en el primer asalto y recibió además uno de los bonus de la noche. Precisamente después de ese estreno, su nombre ha comenzado a aparecer como una de las opciones de futuro en el peso ligero. El supuesto acuerdo con Topuria situaría el combate como coestelar de UFC 336, previsto para enero, y habría cobrado fuerza ante la posibilidad de que Paddy Pimblett no pueda enfrentarse al hispanogeorgiano por una supuesta lesión.

Además, el mánager de Parnasse ha publicado una historia en Instagram en la que comparte que su equipo aceptaría inmediatamente el combate si la UFC lo propone, pero también que no existe ningún contrato firmado y que, por encima de todo, nada es oficial.

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La opción de revancha contra Justin Gaethje se enfría

Después de perder su cinturón del peso ligero ante el estadounidense en la Casa Blanca, Topuria había puesto sobre la mesa una posible revancha, aunque la irrupción de Arman Tsarukyan ha complicado ese camino. El armenio se impuso a Mauricio Ruffy y ha reclamado su oportunidad por el título y, pese a que los expertos también habían señalado a Pimblett como una de las grandes opciones para el regreso de Topuria, una supuesta lesión del británico ha hecho que el nombre Parnasse coja fuerza.